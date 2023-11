Tutti i numeri di Acque. Progetti e investimenti

Negli ultimi 7 anni Acque, il gestore idrico del Basso Valdarno, ha investito 17 milioni nel territorio di San Giuliano Terme: 10,7 milioni per la parte acquedottistica e 6,3 milioni per la fognatura e la depurazione. Sono i dati diffusi dal gestore insieme al Comune ricordando per quanto riguarda l’acquedotto tra gli interventi più rilevanti, tra il 2020 e il 2022, figurano 7 chilometri di nuove tubazioni, per un investimento di 2 milioni. E ancora 1,8 milioni di euro destinati alla manutenzione delle infrastrutture, 4 milioni per i lavori di adeguamento del depuratore di San Jacopo, a Pisa, dove però vengono conferiti anche i reflui civili della città termale. E proprio questo depuratore assicurano Acque e Comune di San Giuliano Terme, "sarà al centro di un progetto di ampliamento e ammodernamento che con i suoi 30 milioni di euro rappresenterà uno degli investimenti più ingenti di Acque. "In futuro - osserva Fabio Trolese, ad di Acque - continueremo a garantire risorse non solo sull’acquedotto ma anche sulla fognatura e sulla depurazione, nella più ampia strategia di ammodernamento e integrazione degli schemi depurativi che stiamo portando avanti in tutto il Basso Valdarno". Secondo il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, con questi investimenti "abbiamo migliorato acquedotto e fognatura e la sinergia tra Acque e Comune è preziosa per migliorare il nostro ambiente e i servizi al cittadino".