Tutti alla ricerca di Puccini

La conoscenza della vita e delle opere di Puccini ma anche l’esplorazione del patrimonio urbanistico, architettonico e culturale della nostra città. Sono i cardini dell’iniziativa organizzata in occasione delle celebrazioni del centenario della scomparsa di Giacomo Puccini dalla Scuola di Musica Bonamici. Un progetto originale per avvicinare i bambini e i ragazzi al melodramma e alla figura del celeberrimo compositore, attraverso il gioco e il divertimento. Domenica 19 maggio dalle 10 alle ore 12:30, in centro si svolgerà una grande Caccia al tesoro per i bambini dai 7 ai 12 anni, dal titolo "Alla ricerca di Giacomo Puccini nello splendore della città di Pisa". Il gioco sarà preceduto da 3 lezioni di preparazione a partire dal 20 aprile alla scuola Bonamici. Grazie al contributo di Fondazione Pisa, che ha finanziato il Progetto, la partecipazione è gratuita, con prenotazione obbligatoria alla mail [email protected] "L’idea di una caccia al tesoro che celebri la figura di Giacomo Puccini ci è parsa da subito una iniziativa da promuovere – spiega Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa -perché vuole essere un’occasione di divertimento e di apprendimento attraverso il gioco e la musica, un’occasione per scoprire il legame di Puccini con Pisa". "La caccia al tesoro – afferma la direttrice della scuola Angelica Ditaranto, ideatrice del progetto – partirà dal Teatro di Pisa, un luogo molto significativo per Puccini, che nel 1876, dopo l’ascolto di Aida di Verdi, decise di dedicare la sua vita alla musica". Durante le tappe i bambini, organizzati in gruppi e guidati da un adulto, incontreranno anche altri musicisti che eseguiranno brani d’opera e temi pucciniani, i partecipanti dovranno indovinare il titolo del brano, il nome del personaggio che lo interpreta e l’opera a cui appartiene. Durante il percorso, i ragazzi avranno l’occasione di osservare alcuni Palazzi storici e alcuni monumenti di Pisa, a cui sono legati altri enigmi da risolvere: Palazzo Blu, il Royal Hotel Victoria, il Caffè dell’Ussero, il Palazzo dove visse la sorella, Nitteti Puccini in Piazza Torricelli e quello appartenente al nipote Carlo Marsili, in Via Fucini. Il percorso nel centro della città è stato organizzato grazie alla collaborazione della Società Storica Pisana, partner del Progetto.

"Mi ricordo gli esordi della scuola Bonamici, che ho frequentato da ragazzino- ha afferma l’assessore Buscemi- oggi ci propone un connubio affascinante e irresistibile: la nostra splendida Pisa e il compositore eccelso, di cui ricordiamo quest’anno i cent’anni della morte".

Alessandra Alderigi