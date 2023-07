Tutti al parco delle Concette per celebrare la storia pisana

di Michele Bufalino

Ufficializzato il programma del II palio delle Magistrature e della IV edizione della rievocazione di fine assedio dell’esercito franco fiorentino del 10 luglio 1500. In particolare quest’ultima è la rievocazione di una data fondamentale della storia gloriosa della Seconda Repubblica Pisana (1494 – 1509), giorno in cui l’esercito francese, esasperato e sconfitto, tolse l’assedio che aveva portato per conto dei fiorentini sotto le mura pisane, da Porta alle Piagge sino a Porta Calcesana. L’armata francese era composta dai 10.500 ai 20.000 uomini tra cavalieri francesi, guasconi, svizzeri, e bandiere fiorentine, con la supervisione del Commissario Generale Luigi Antonio degli Albizzi.

L’assedio iniziato il 29 giugno vide momenti di altissimo eroismo delle donne e degli uomini pisani che si opposero ad un esercito tra i più temuti in Europa. I francesi e gli svizzeri se ne andarono dopo 10 giorni, provati dalla resistenza e dalla determinazione degli assediati, non dopo aver subito, durante le operazioni di smantellamento degli accampamenti, l’ennesimo, micidiale contrattacco dei pisani. Il programma prevede, al parco delle Concette, il via delle disposizini di accampamento oggi alle 9.30. Alle 10.30 le visite guidate in gruppi organizzati con il camminamento in quota della Cittadella Nuova. Alle 12 l’apposizione della corona di alloro alle mura da parte delle autorità cittadine, con presenza Gonfalone della Città con Valletti in costume storico.

Tutto culminerà poi nel pomeriggio con eventi dedicati, tra cui, alle 18, la disputa del palio delle magistrature con le rappresentanze delle Magistrature del Gioco del Ponte di Pisa. Ai Pisani che porteranno un fiore in ricordo dell’eroica resistenza, alle ore 12, in occasione della cerimonia dell’apposizione della Corona di alloro, verrà dato in omaggio il libro di Mario Chiaverini "Onore e Gloria", una puntuale e profonda narrazione storica dei giorni d’assedio ed uno spaccato autorevole della Seconda Repubblica Pisana. Ai partecipanti alle visite guidate verrà consegnata, sino ad esaurimento, la cartella artistica rievocativa che i Balestrieri di Porta San Marco hanno realizzato per l’occasione. A fine stagione rievocativa, secondo il calendario Alfeo, i Balestrieri di Porta San Marco estrarranno a sorte una cena per due persone tra i nominativi pervenuti per premiarne la fidelizzazione al gruppo storico.