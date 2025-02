Truffa da 16mila euro, tre denunciati

Pisa, 5 febbraio 2025 - Tre persone sono state denunciate dai carabinieri di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, per avere truffato una giovane sottraendo dal suo conto la somma di ben 16.000 euro. I militari si sono attivati dopo la denuncia della giovane ragazza, che è stata formalizzata nel maggio scorso. I carabinieri di Castelfranco di Sotto hanno così potuto ricostruire il modus operandi dei presunti truffatori. La giovane, come hanno ricostruito gli investigatori, era stata contattata sul proprio cellulare da un sedicente operatore pay-pal, il quale, con la scusa di verificare l'attendibilità del suo conto e scongiurare il pagamento di sanzioni per presunte operazioni fraudolente, era riuscito a raggirarla, inducendola a effettuare diverse transazioni finanziarie per un totale di 16.000 euro. I carabinieri, attraverso degli accertamenti patrimoniali presso gli istituti di credito, che sono stati a loro volta incrociati con riscontri di banche dati, hanno portato all'identificazione dei tre responsabili che sono stati denunciati.