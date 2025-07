Trovato nudo in un palazzo. Chiesta perizia

Era stato già ripreso nudo sui lungarni alcune settimane fa, a fine maggio. Il video, fatto da qualche passante, a pochi metri dal Ponte di Mezzo, era rimbalzato in diverse chat dei pisani. Nelle immagini si vedeva un uomo passeggiare sul lungofiume tra turisti che neppure si erano accorti di quello che stava accadendo accanto a loro, in una zona centralissima della nostra città.

Nei giorni scorsi, sempre nel cuore di Pisa, il giovane di origine straniera si sarebbe calato i pantaloni di nuovo e si sarebbe toccato davanti a una donna all’interno di un condominio, questa l’accusa. Signora che ha chiamato le forze dell’ordine. È accaduto nel centro pisano e l’uomo è stato quindi arrestato dai carabinieri per atti osceni in luogo pubblico ma anche resistenza a pubblico ufficiale per i problemi che si sono verificati al momento dell’intervento degli uomini dell’Arma.

Si è svolta poi l’udienza per direttissima in tribunale. Il giudice ha convalidato l’arresto ed è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Disposta anche la perizia psichiatrica per l’accertamento della capacità di intendere e volere. Il caso è seguito dall’avvocato Andrea Callaioli del foro di Pisa che stava cercando già da prima di questo nuovo episodio una struttura adeguata che potesse ospitare il giovane con problemi. Si ripropone il tema di persone con disturbi psichiatrici (non tutti lo sono) tali che possono creare pericoli per gli altri.

An. Cas.