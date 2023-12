Trovato morto a 34 anni. Tragedia a Cascina

Una tragedia che ha colpito il mondo del giornalismo pisano. Un giovanissimo e stimato collega è morto a 34 anni ieri pomeriggio nella sua casa a Cascina. Andrea Pardini lavorava per 50 Canale. E tutti i colleghi dell’emittente tv, dove Andrea si era fatto conoscere e apprezzare, sono sconvolti.

E’ stata la moglie a trovarlo senza vita rincasando, non le aveva risposto al telefono precedentemente. Ma niente aveva fatto pensare a un dramma simile.

E’ successo intorno alle 17. Il giovane si era preso un giorno libero, ieri. Un giorno di riposo per un impegno. Il lavoro del giornalista è a volte difficile e Andrea lo affrontava con coscienza e consapevolezza. "Sempre garbato", lo descrive chi lo ha avuto come amico.

La moglie ha chiamato subito l’ambulanza e i soccorsi ma non c’è stato nulla da fare per lui. Un malore.

Nessuno voleva crederci. Tanto che i colleghi si sono chiamati tra loro a lungo per cercare conferme. Fino a che non l’hanno trovata, Andrea non c’è più. Tutta la grande squadra di 50 canale, commossa e addolorata, in queste ore si è stretta intorno alla famiglia di Andrea.

Andrea così rispettoso in un mondo - il nostro -non sempre educato e gentile come lui.

Aveva svolto uno stage proprio nell’emittente televisiva. Alla fine di quell’esperienza era rimasto nel gruppo occupandosi di cronaca. Appassionato di calcio, si era specializzato anche nello sport. Quando partecipava a una conferenza stampa attendeva i tempi di tutti senza mai pretendere o mostrare impazienza. "In passato ha avuto un’esperienza anche al sito Pisainformaflash del Comune", ricordano i colleghi. "Mancherà tanto in redazione".