Troupe aggredita: "Un episodio inaccettabile"

Ancora prese di posizione dopo l’episodio della ‘sassaiola’ contro la troupe di "Fuori dal coro". "Dopo l’aggressione patita pochi giorni orsono a Livorno, un’altra troupe di Rete 4 ha dovuto subire, purtroppo, la stessa sorte a Pisa, nei pressi della stazione ferroviaria, luogo noto per lo spaccio di stupefacenti – afferma Elena Meini, capogruppo in consiglio regionale della Lega – Agli operatori televisivi ed alla giornalista Chiara Giannini va la nostra massima solidarietà ed alle forze dell’ordine e ai militari dell’operazione “Strade sicure” prontamente intervenuti, un plauso per la loro fondamentale reattività nei confronti degli aggressori". "E’ giusto che l’informazione continui a essere fedele testimone di come vi siano persistenti sacche di criminalità, spesso straniere – chiosa Meini – nelle nostre città; certo, per fare il proprio lavoro, non dovrebbe però rischiare l’incolumità personale", conclude la rappresentante della Lega.