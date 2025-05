Trofeo città di Pisa: trionfo di Cotroneo e Rumsas sui lungarni

Al di là delle migliori aspettative degli organizzatori. Il primo "Trofeo città di Pisa" ha attirato 62 ciclisti per una trentina di squadre. Lo scenario è tra i più prestigiosi: i lungarni. E il vice sindaco Raffaele Latrofa, chiamato a premiare i campioni regionali Uisp della cronometro a coppie dice: "Tutto bellissimo. E’ l’esempio di sinergia tra squadre dilettantistiche, associazioni, volontariato, sport e cultura e paesaggio. Bene, siamo soddisfatti di questo ritorno sui lungarni del ciclismo a poche ora dal passaggio storico del Giro". Dieci chilometri con quattro giri dei lungarni, il ciclismo pisano torna nel centro cittadino. I vincitori assoluti del trofeo sono Daniele Cotroneo (cicli Falaschi) e Raimondas Rumsas (Cicli Falaschi). Sul podio anche Valeria Graffeo (Belle Equipe) reduce dalla vittoria anche al Trofeo primavera estate a Larciano. Con ritrovo e partenza da Piazza XX Settembre ed arrivo sul Ponte di Mezzo, ecco che si è tenuto "Trofeo città di Pisa" ideato e realizzato dalla squadra "La Belle Equipe", dalla Polisportiva Portammare, e dalla Uisp con il patrocinio del Comune di Pisa. Il ciclismo torna sui Lungarni dopo più di 30 anni e ad aprire le danze (prima del Giro d’Italia) è stata proprio una realtà ciclistica tutta pisana su cui la ditta Cemes ed il Todisco Group hanno scommesso sin da subito sulla passione in sella alla professionalità. "La gara – spiega Mauro Carlotti responsabile ciclismo della Uisp Pisa – è stata bella da più punti di vista e vogliamo ringraziare Pisamo ed i Vigili urbani per l’enorme supporto". Il percorso si è articolato su 10 km con l’inversione di senso dei lungarni Grazio Antonio Russo de La Belle Equipe ha avuto l’idea e poi la costanza di portare avanti questa impresa ed entra nel dettaglio delle premiazioni dicendo: "Ringrazio il sindaco Conti, e gli assessori Latrofa e Scarpa per averci creduto. Nonostante la pioggia è andato tutto bene. Vediamo se per il prossimo anno riusciremo ad alzare l’asticella per un circuito di richiamo nazionale. Grazie agli sponsor e soprattutto a Pisamo e Polizia municipale e Uisp ovviamente". Alessandra Rossi presidente Uisp Pisa aggiunge: "E’ dal 25 aprile che lavoriamo questa volata. Ora ce l’abbiamo fatta con grandissima soddisfazione per noi e per la città". Sono stati assegnati riconoscimenti speciali: la Coppa Cemes: assegnata alle coppie prime classificate di ogni categoria, indipendentemente dal tipo di bici usata e dall’ente di tesseramento. E ancora: maglia di Campione toscano regionale Uisp: assegnata alla coppia Uisp prima classificata.

Carlo Venturini