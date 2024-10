Triathlon Sprint Silver Rank: chiusure al traffico

Questo pomeriggio si svolge a Tirrenia la competizione sportiva Triathlon Sprint Silver Rank. La manifestazione, che vedrà in gara 250 partecipanti, prevede tre fasi per ognuna delle discipline (nuoto, ciclismo, corsa). Per la frazione ciclismo e corsa sono previsti partenza e arrivo in piazza Belvedere a Tirrenia: la gara ciclistica prevede un percorso di 20 km con un giro di boa intermedio che si colloca in zona Marina di Pisa (via Litoranea all’altezza del Villaggio Boboba). Per consentire lo svolgersi della competizione il Comune ha disposto provvedimenti temporanei di viabilità e sosta nelle località di Tirrenia e Marina di Pisa. Questi alcuni dei provvedimenti (l’intera mappa delle strade potete trovarla sul sito del Comune). Fino alle 14 di domani sarà vietato il transito in Via Belvedere tratto compreso tra piazza Belvedere lato mare, e via Belvedere civico 44 (P.E. La Vela). Dalle ore 8 alle ore 16.30 di oggi divieto di sosta con rimozione coatta anche su piazza Belvedere lato mare e sul Viale del Tirreno (fino al bagno Siria). In Via Litoranea: dalle ore 13.30 alle ore 16.30 divieto di sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli, e apposizione di transenne nelle aree di parcheggio fuori carreggiata. Dalle ore 13.30 alle ore 16.30 del 13 ottobre. Sospensione della circolazione per il tempo strettamente necessario al passaggio della gara.