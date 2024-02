Trentasette classi e centinaia di studenti. L’entusiasmo per la notizia

di Antonia Casini

PISA

La passione per le notizie. I ragazzi ce l’hanno ancora. Sta solo a noi tirarla fuori. Perché adesso sono bombardati da comunicazioni su tanti mezzi diversi. Ma il cartaceo resta sempre un modo per sviluppare la concentrazione e, di conseguenza, la lettura critica. Torna anche per questo anno scolastico il campionato di giornalismo organizzato da "La Nazione" con il contributo di tanti sponsor (Belvedere spa, PharmaNutra, Parco di San Rossore, Paim, Farmacie comunali Spa e Cosmopolitan Hotels group) e altrettanti sostenitori tra cui Monasterio. Bellissimi i temi proposti a livello locale, da quello dell’acquisto consapevole del cibo per salvaguardare la salute e l’ambiente, salute e ambiente ai quali si educa anche in farmacia, al campione sportivo che incarna valori positivi, dalla tutela degli alberi e della natura, all’inclusione contro i pregiudizi, fino al turismo e al futuro del nostro territorio e alla prevenzione per quanto riguarda il nostro cuore, non solo medica, perché la nostra salute dipende anche dal nostro umore e dall’apertura verso gli altri.

Per l’edizione 2023-2024 sono 37 le classi che partecipano da Pisa e da tutta l’area pisana (Cascina, Vecchiano e San Giuliano Terme in collaborazione con le rispettive amministrazioni), con centinaia di studenti delle scuole medie e alunni delle elementari. Le pubblicazioni, per la parte pisana, cominceranno il 20 febbraio e termineranno il 3 maggio. Ecco il calendario completo martedì 20 febbraio: III D (Russo) e III D (D’Aosta San Frediano), 27 febbraio: III F (Toniolo Pisa) e III F (Fucini Pisa), martedì 5 marzo: III F (Gamerra Pisa) e II B (Fibonacci Pisa), mercoledì 6 marzo: III E (Fucini Pisa) e III D (Fibonacci Pisa), martedì 12 marzo: III A (Russo Navacchio) e III G (Toniolo Pisa), venerdì 15 marzo: II B-II F (Russo Navacchio) e II E- II F (Toniolo Pisa), martedì 19 marzo: II A (D’Aosta San Frediano) e II D (Russo Navacchio), mercoledì 20 marzo: III E (Toniolo Pisa) e II A (Fermi Pontasserchio), martedì 26 marzo: I F/IG (Toniolo Pisa) e II D (Mandela San Giuliano), mercoledì 27 marzo: II F (Fucini Pisa) e III C (Mazzini Pisa), venerdì 5 aprile: II F (Castagnolo San Piero) e V A-VB (Morroni, San Giuliano), martedì 9 aprile: V A (istituto Santa Caterina) e IV A (Pisano Pisa), mercoledì 10 aprile: IV A e VA (Oberdan Pisa) e V (Viviani Marina), martedì 16 aprile: VA (Zerboglio Pisa) e V A Mameli (San Giuliano), martedì 23 aprile: IV A-IV B (Morroni San Giuliano) e VB (istituto S. Caterina Pisa), mercoledì 24 aprile: V (Don Milani Pisa) e V (Casella Filettole), venerdì 26 aprile: IV A (Mameli San Giuliano) e III A (Oberdan Pisa), martedì 30 aprile: II A (Parmini Pisa) e II A (Oberdan Pisa), venerdì 3 maggio: IV A (Don Milani Pisa). La premiazione si terrà a fine maggio.

Prestigiosa la giuria, come ogni anno, presieduta dalla direttrice del Qn (Quotidiano Nazionale), Agnese Pini. A giudicare i servizi ci saranno l’assessore all’Istruzione, Riccardo Buscemi, il rettore dell’Ateneo pisano, Riccardo Zucchi, la rettrice della Sant’Anna, Sabina Nuti, il direttore della Normale, Luigi Ambrosio, oltre al presidente dell’Opa, Andrea Maestrelli, e il presidente degli Industriali, Andrea Madonna.