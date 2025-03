Tre giorni dal 28 al 30 sul Monte Pisano

Festa dei camminanti, edizione numero 14! 67 eventi per 3 giorni (dal 28 al 30 marzo) di festa in cammino. "L’anno scorso ci siamo chiesti cosa significasse per noi Condividere la Terra. Ci siamo chiesti se e come potevamo pensarci in una terra condivisa, vederci con gli occhi del sasso, della felce, del lupo, dell’altro, senza tremare; ci siamo chiesti se la nostra specie potesse sentirsi un tutt’uno con la Terra che abita, come ‘cosa fra cose’.

E per questa edizione ci siamo tutti uniti nell’idea che per condividere la Terra occorra partire dai margini". "Ci domanderemo cosa sono i margini". Orario gazebo: Sabato 29 e Domenica 30 - dalle 8:30 alle 18:30

Contatti - tel 347 1493723.

Tutto il programma su: https://www.camminanti.it/festadeicamminanti/.