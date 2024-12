Tre architetti di fama in visita al maxi cantiere per l’ospedale

"Resta alto l’interesse sulla costruzione dell’ospedale Nuovo Santa Chiara in Cisanello". Venerdì scorso c’è stata infatti la visita al cantiere di tre architetti di fama, docenti della Facoltà di Architettura dell’ateneo fiorentino: Paolo Felli, insignito del titolo di emerito dall’Università di Firenze, già docente di Tecnologia dell’architettura, fondatore e co-direttore del Cspe-Centro studi progettazione edilizia nonché progettista dell’Ospedale pediatrico Meyer; Maria Chiara Torricelli, docente onorario a Unifi nella stessa classe di insegnamento (Tecnologia dell’architettura) e membro del Cneto-Centro nazionale per l’edilizia e la tecnica ospedaliera e l’architetta Nicoletta Setola, attualmente associata all’Università di Firenze nella medesima cattedra.

Il progetto delle nuove costruzioni dell’ospedale pisano è stato illustrato ai tre professionisti da Marco Geddes da Filicaia, già consulente di Aoup per il Nuovo Santa Chiara in Cisanello insieme al Rup, l’architetto Filippo Terzaghi, che ha effettuato poi con loro il sopralluogo vero e proprio alle varie stazioni del grande cantiere insieme all’architetto Gianluca Panichi. Un progetto enorme che punta a costruire lo smart hospital all’avanguardia non solo nelle strutture ma anche nei servizi che vengono offerti. Un punto di riferimento non solo per Pisa e la sua provincia, ma per la Toscana e oltre.