Pisa, 12 ottobre 2021 - Tenete Altmeyer ha conosciuto per poco tempo la nostra città. La sessantenne tedesca era in vacanza qui con il marito. Ma, a casa, in Germania, tornerà soltanto lui. E’ morta ieri pomeriggio prima delle 16, all’incrocio tra via Conte Fazio e via Porta a Mare. Erano in bicicletta i coniugi. Sembra che andassero dal centro città verso Marina di Pisa. Una passeggiata sulla pista ciclabile in una bellissima giornata autunnale di sole. Ma la donna,...

Pisa, 12 ottobre 2021 - Tenete Altmeyer ha conosciuto per poco tempo la nostra città. La sessantenne tedesca era in vacanza qui con il marito. Ma, a casa, in Germania, tornerà soltanto lui. E’ morta ieri pomeriggio prima delle 16, all’incrocio tra via Conte Fazio e via Porta a Mare.

Erano in bicicletta i coniugi. Sembra che andassero dal centro città verso Marina di Pisa. Una passeggiata sulla pista ciclabile in una bellissima giornata autunnale di sole. Ma la donna, mentre stava attraversando sulle strisce (o in prossimità comunque) è stata investita da una Fiat Punto blu. Alla guida, un signore pisano di 69 anni disabile.

Cammina con l’aiuto delle stampelle. I testimoni raccontano di una tragedia. "Lui sembra non essersi accorto di nulla, tanto che è andato prima avanti, poi, non riuscendoci, ha provato a tornare dietro".

Il corpo di Tenete resta sotto. I presenti sono sconvolti. Cercano di fermarlo. Poi prestano subito soccorso alla 60enne facendo scendere anche il guidatore con difficoltà. "Che cosa mi succederà, adesso?", commenta l’uomo al volante. La situazione è delicata. Lui viene supportato dal figlio. Ma si capisce fin dall’inizio che per la signora non c’è nulla da fare.

I sanitari della Pa di Pisa tentano l’impossibile, ma lei non si riprende. Ai vigili del fuoco il compito di rimuovere il corpo e affidarlo poi alla Pages (funebre della Pubblica assistenza di Pisa).

Un ragazzo porta una bottiglietta d’acqua al marito rimasto in silenzio: piange, guarda chi ha investito la moglie e scuote la testa, mentre il corpo viene trasferito a Medicina Legale e i mezzi sequestrati.

La polizia municipale, invece, comincia la ricostruzione. Sembra che la coppia stesse andando verso il mare. Poi, gli accertamenti sul veicolo e l’automobilista. Non ha con sé la patente (ma da una prima verifica nella vicinissima centrale la sua patente risulta sospesa per mancanza di requisiti), nessuna notizia ancora sull’assicurazione. Negativo, invece, il risultato dell’alcoltest.

I testimoni riferiscono che la ciclista si trovasse in sella alla bici e fosse sulle strisce della pista dedicata in quel momento. La strada, via Battisti che sfocia in piazza Marinai d’Italia e in via di porta a Mare, è stata a lungo chiusa. Il traffico di rientro è stato intenso in zona, ma gestito dalla polizia municipale che ha dato anche assistenza al marito, rimasto solo.