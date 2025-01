Incidente a Pisa, muore in strada in bicicletta: investita da un'auto

Pisa, 11 ottobre 2021 - Tragedia a Pisa: una donna è morta investita da un'auto. La donna era in bicicletta quando appunto si è scontrata con il mezzo. Da chiarire la dinamica. Nonostante l'intervento del 118 per la vittima dell'investimento non c'è stato niente da fare. E' accaduto intorno alle 16 di lunedì 11 ottobre. Sul luogo dell'incidente sono intervenuti anche i vigili del fuoco e la polizia municipale, che si occupa dei rilievi. L'incidente è accaduto a Porta a Mare. La via dell'investimento è stata provvisoriamente chiusa al traffico. La donna era su una bici da passeggio. L'auto che l'ha investita è una Punto.