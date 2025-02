Trasporta grano duro e rifiuti pericolosi sullo stesso camion: autotrasportatore denunciato

Prato, 9 febbraio 2025 - Aveva trasportato circa 30 tonnellate di grano duro dopo aver scaricato rifiuti pericolosi. Per questo, nella giornata del primo febbraio, i militari del nucleo investigativo di polizia ambientale agroalimentare e forestale di Pisa hanno denunciato l'amministratore di una società di autotrasporti per inosservanza delle prescrizioni di autorizzazione. L'indagine, scaturita da una segnalazione della Polizia Municipale di Orciano Pisano (Pisa), ha accertato che il 21 dicembre 2023 il camionista aveva trasportato circa 30 tonnellate di grano duro nazionale in un mulino in provincia di Ancona con lo stesso complesso veicolare (trattore stradale e rimorchio) utilizzato immediatamente dopo aver scaricato rifiuti pericolosi presso un impianto di San Miniato (Pisa). L'autotrasportatore è stato denunciato per aver violato le norme che regolano il trasporto di merci pericolose e per non aver rispettato le prescrizioni dell'autorizzazione al trasporto. L'attività di indagine è ancora in corso per accertare eventuali responsabilità di altri soggetti coinvolti. Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona denunciata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle Autorità competenti.

