"Trasparenza amministrativa e Pnrr. La maggioranza ha votato contro"

"La trasparenza amministrativa è un principio fondamentale per garantire la legalita, la partecipazione dei cittadini e la corretta gestione delle risorse pubbliche. Vale sempre, ma a maggior ragione in una fase come questa, in cui il Comune di Pisa, come altri enti locali, è impegnato nella realizzazione di progetti nell’ambito del Pnrr, che coinvolgono appalti pubblici di rilevante interesse per la collettività". Lo dichiarano i consiglieri de La città delle persone Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce, che hanno presentato un ordine del giorno in Consiglio comunale. "Abbiamo ritenuto fosse importante presentare un ordine del giorno, che fissasse alcuni impegni rivolti all’amministrazione: realizzazione di un portale web dedicato agli appalti sui fondi Pnrr del Comune di Pisa, accessibile al pubblico e contenente informazioni dettagliate su bandi, aggiudicazioni, contratti, e tempi di esecuzione; standard aperti e dati strutturati per la pubblicazione dei dati, per facilitare l’analisi sugli appalti da parte di cittadini ed operatori economici; onsultazioni pubbliche in fase di progettazione e valutazione degli appalti, coinvolgendo la cittadinanza e le parti interessate per raccogliere feedback e garantire maggior partecipazione; coinvolgere la società civile e le organizzazioni non governative nel monitoraggio e dei processi di appalto; creare meccanismi per raccogliere feedback continui dalla società civile, dagli operatori economici e altri portatori di interesse, e utilizzare queste informazioni per migliorare gli appalti; formazione adeguata del personale coinvolto, in particolare su buone prassi in tema di trasparenza e rendicontabilità dell’azione amministrativa. Ci sorprende e rammarica molto che il centrodestra abbia deciso di votare no".