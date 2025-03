L’esodo dei tifosi del Pisa: giornata storica. Nonostante la sconfitta, la curva vince

Reggio Emilia, 1 marzo 2025 – Pullman, auto e pulmini a nove posti. Ogni mezzo possibile per raggiungere lo stadio di Reggio Emilia. Per Sassuolo-Pisa colpo d’occhio da brividi da parte dei supporter pisani. Arrivati in massa per una delle sfide clou di questa Serie B 2024 / 2025. Sassuolo primo, Pisa secondo: un match di altissima classifica, da non perdere. Settemila i cuori nerazzurri in Emilia. Se non è un record, poco ci manca.

Pisa dunque ha risposto in massa. Un lungo serpentone sulla Parma-La Spezia. Un serpentone tutto nerazzurro ha colorato l’autostrada. A pochi minuti dal match lo stadio mobile pisano mostrava tutta la sua potenza: curva esaurita, tantissimi i tifosi anche in gradinata. Con i tagliandi andati esauriti in pochissimo in prevendita. All’ingresso delle squadre, la curva ospiti si colora di nerazzurro. Una coreografia dal grande colpo d’occhio.

Bandiere, striscioni, sciarpe, cori: impressionati anche i giocatori, che a fine gara sono andati sotto il settore per applaudire quello che è stato un vero e proprio spettacolo. Tante le emozioni durante la gara. Il Pisa ha provato a raggiungere il Sassuolo in vantaggio senza riuscirci. Alla fine, nonostante i tre punti lasciati a Reggio Emilia, la Pisa del tifo vince a mani basse in una giornata da ricordare. Che testimonia la voglia di grande calcio della piazza.