Traffico, bus pieni, studenti a piedi. La scuola inizia con il caos trasporti

Partenza di scuola difficile per i pullman di Autolinee Toscane che, alla ripresa dell’anno scolastico, hanno avuto numerosi ritardi e causato molti disagi a bambini e genitori. È il caso di un genitore di San Giuliano Terme che, in una lettera a La Nazione, ha spiegato che "alla ripartenza dell’anno scolastico 2024/25 abbiamo stipulato con Autolinee Toscane l’abbonamento annuale per il servizio di trasporto dalla frazione di Colignola verso Pisa, per far arrivare mio figlio a scuola in autonomia e in orario tutti i giorni. Purtroppo - continua la nota -, i primi due giorni di scuola mio figlio è stato lasciato a piedi perché il pullman era completo, ed è arrivato il ritardo. Una situazione già successa anche lo scorso anno che, oltre a essere sgradevole, ha creato anche disagi per i familiari che si sono dovuti sostituire al servizio pubblico".

L’uomo poi aggiunge: "Perché, pur pagando in anticipo un regolare abbonamento, mio figlio non può usufruire del servizio come alle fermate precedenti? Mi chiedo perchè, memori dell’esperienza degli anni passati, At non ha messo in atto azioni correttive per queste criticità? Un pullman dopo 15 minuti non può essere la soluzione dato che non consente di arrivare in orario a scuola". Non tarda ad arrivare la risposta di Autolinee Toscane, che spiega come la causa dei disagi sia semplice e non dipendente dall’azienda: il traffico. "Gli autobus - spiega in una nota At - sono programmati per arrivare nella fascia 7:30/7:45, ma le code fanno accumulare ritardi e spesso arrivano intorno alle 7:50-8:05". Le situazioni più critiche ci sono nella città della Vespa. "Su Pontedera - continua la nota -, la chiusura del ponte alla Botte determina la deviazione del traffico su ponte alla Navetta, per cui le linee 140, 142, 181, E7, 240, 250 registrano ritardi notevoli in arrivo sia alla fermata di via Veneto al Villaggio scolastico e, di conseguenza all’Autostazione e poi al Palazzo Blu e anche per le scuole di Cascina. Situazione critica anche dalla direzione sud in ingresso a Pontedera, tra Ponsacco e Pontedera (linee 380, 400, 410, 450, 460, 500), e sulla Toscoromagnola da La Rotta per Pontedera (linee 210 e 220)". Sul capoluogo, invece, Autolinee segnala difficoltà "sulla Toscoromagnola (linee 190, 160, 150), la Vicarese (linee 120, 130), l’Aurelia (linee 80, 85), e l’ingresso da via di Gello (linee 60 e 70)".

M.F.