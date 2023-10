Tracce: l'accoglienza a Pisa. Evento dell'Università per Lugo di Romagna

Per sempre, Tania Bandini, Lara Cavicchi e Katia Ribola, "grazie alla musica che ci ha unito, abbiamo deciso di mettere insieme i valori che da sempre i nostri Pooh trasmettono nelle loro canzoni e quella solidarietà che li ha sempre contraddistinti". "Prendiamo esempio da loro e organiziamo una serata a favore di Lugo di Romagna, comune colpito dalle calamità a maggio. La serata si è svolta al ristorante pizzeria da Rino a Pisa, in questo progetto abbiamo coinvolto Il Comune di Pisa (assessore Giovanna Bonanno), quello di Vecchiano (sindaco Massimiliano Angori in videochiamata, sua moglie Paola Batistoni in presenza) e di Figline e Incisa Valdarno (il giovanissimo Assesore alla Cultura Dario Pecchioni presente alla serata) che hanno contribuito con la presenza e non solo. Tutta la serata è stata accompagnata da Marco Froli Band che, oltre a regalarci l’intero repertorio Pooh, è stato parte attiva di tutta l’organizzazione. Noi questa l’abbiamo battezzata data zero, perché la nostra voglia di stare insieme e fare del bene non si ferma qua".