Tour virtuali nelle case. L’agente immobiliare è l’IA

Quanto e come si possono sfruttare le potenzialità dell’intelligenza artificiale per migliorare, potenziare e rendere più semplice il lavoro di chi opera nel settore immobiliare? A questo ed altri quesiti si è cercato di dare risposta nel convegno "Intelligenza Artificiale: nuove prospettive e opportunità per il settore immobiliare", tenutosi nella sala dell’Euro Hotel di Cascina, organizzato da Fimaa Confcommercio Pisa. Un appuntamento che ha visto la collaborazione di Insieme Srl, Make Money Organization, Credipass, Casa Vr – Emozioni immobiliari e The Digital Box.

Un interessante momento di confronto tra esperti e professionisti del settore provenienti da tutta Italia, per conoscere in modo approfondito come l’Intelligenza Artificiale sta rivoluzionando il mercato real estate, offrendo strumenti innovativi per analisi, gestione e sviluppo.

"La digitalizzazione e in particolare l’intelligenza artificiale stanno coinvolgendo numerosi settori e il mercato immobiliare non fa eccezione - afferma il direttore generale di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli - appuntamenti come questo non sono utili soltanto per l’aggiornamento professionale, ma indispensabili per ogni imprenditore che vuole cavalcare il cambiamento anziché subirlo".

"Un momento di formazione davvero utile per trattare temi tecnici estremamente importanti per il nostro lavoro - ha affermato il presidente Fimaa Confcommercio Pisa Mauro Buccioni - abbiamo affrontato argomenti utili per affrontare alcune delle principali applicazioni dell’intelligenza artificiale nel settore immobiliare, come la possibilità di effettuare valutazioni immobiliari più precise e prevedere le tendenze di mercato". Il convegno ha visto gli interventi di Gianluca Forleo e Massimo Gualandi responsabile commerciale e responsabile tecnico del progetto Casa Vr; Enrico Papa Digital gap Advisor The Digital Box; Paolo Pennacchio responsabile Formazione Credipass; Pasquale Troisi amministratore e fondatore di Insieme Srl e Tiziano Benvenuti fondatore Make Money Organization.

"L’intelligenza artificiale sta segnando un passaggio epocale imprescindibile e in grado di portare benefici anche al settore immobiliare - ha sottolineato il vicepresidente Fimaa Confcommercio Pisa Giovanni Ferrisi - perché consente agli agenti di accedere più rapidamente ai dati, e sicuramente anche nel marketing consente infatti di promuovere gli stessi immobili grazie a virtual tour con i quali gli utenti possono visitare gli immobili comodamente da casa propria".

Alessandra Alderigi