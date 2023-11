Torre Ugolino: la mostra sul prete di Barbiana

Si intitola "Università e pecore. La storia esemplare della vita di Don Lorenzo Milani nei disegni di Alice Milani" la mostra al Palazzo dell’Orologio in Piazza dei Cavalieri a Pisa sulla vita di Don Milani, nel centenario della nascita. Allestita nei locali della Torre del Conte Ugolino, la mostra ripercorre alcune tappe della vita del sacerdote, attraverso disegni della graphic novel (Università e pecore, vita di don Lorenzo Milani, (Feltrinelli Comics, Milano, 2019) di Alice Milani Comparetti, pronipote di don Milani. Le tavole ci mostrano Milani nei primi anni, attraverso le numerose lettere scritte alla mamma Alice Weiss e ai racconti attinti ai ricordi familiari: creazioni artistiche, quindi, ma anche documenti storici. L’esposizione si sofferma poi sull’esperienza rivoluzionaria della scuola di Barbiana, una scuolina nell’Alto Mugello concepita per risarcire i figli dei montanari, che da centinaia di anni badavano le pecore per produrre formaggio e lana con cui mantenere fino all’Università i signorini del padrone. In quel posto sperduto, mentre fa scuola ai figli dei pastori che sono stati bocciati senza pietà, don Milani scopre che in Italia gli insegnanti praticano da sempre la selezione di classe. Si arriva infine agli ultimi giorni della vita di don Lorenzo, giorni di disperazione per le accuse ricevute di essere un dominatore di coscienze, privo di spirito di carità. L’allestimento delle tavole è a cura della Fondazione Giovanni Michelucci. L’esposizione si tiene fino al 21 dicembre, dal lunedì al sabato (festivi esclusi), dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 18.30, fino al 21 dicembre.