La Torre di Pisa festeggia 850 anni. Eventi gratuiti e due superstar: Toni Servillo e il tenore Meli

Pisa, 29 marzo 2024 – Toni Servillo e Francesco Meli saranno i mattatori di due eventi estivi che l’Opera primaziale pisana sta programmando per le celebrazioni conclusive degli 850 anni della Torre pendente. Toni Servillo, nel 2020, è stato inserito dal New York Times nella lista dei migliori attori del secolo e in carriera ha ricevuto a ricevuto due European Film Awards, quattro David di Donatello, quattro Nastri d’argento, due Globi d’oro, tre Ciak d’oro e un Marc’Aurelio d’Argento per il miglior attore al Festival internazionale del film di Roma.

La Torre di Pisa

Francesco Meli è un tenore e uno dei cantanti lirici attualmente più apprezzati nel mondo: a 23 anni ha iniziato la sua carriera internazionale debuttando a alla Scala di Milano diretto da Riccardo Muti. Oggi vanta 20 diverse locandine alla Scala e oltre 50 ruoli in repertorio, diretto da Muti, Zubin Mehta, Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Fabio Luisi, Daniele Gatti, John Eliot Gardiner e tanti altri. L’annuncio arriva direttamente dal presente Andrea Maestrelli che, stasera a partire dalle 21 nella puntata de "Il segno dei tempi" su 50 Canale, ha parlato del programma in corso e dell’attività della primaziale.

"Saranno organizzati due momenti, uno dedicato alle letture, intorno alla metà di luglio, e uno dedicato alle rappresentazioni liriche. E gli ospiti che abbiamo coinvolto sono in fase di scritturazione però mi sento di fare anticipazione perché spero che faccia crescere un po’ di aspettative su queste due serate: le letture saranno probabilmente eseguite da Toni Servillo, mentre la sera dedicata alla musica sinfonica e alla lirica, l’8 o il 9 agosto, interverrà Francesco Meli, quindi sono due profili veramente importanti. E saranno due appuntamenti inclusivi, aperti tutta la città e a titolo gratuito".

L’obiettivo della Primaziale è anche quello di ripetere l’apertura straordinaria, serale e gratuita dei musei e dei monumenti di piazza dei Miracoli per la serata del 9 agosto. "Lo scorso anno - ricorda Maestrelli - in poche ore raggiungemmo 7500 accessi e la mia intenzione è riuscire a ripetere questa iniziativa che è stata davvero bellissima e molto emozionante. Ci stiamo lavorando per individuare le modalità di fruizione e per garantire la migliore accoglienza possibile". L’impressione è che l’apertura gratuita straordinaria di monumenti e musei sarà confermata anche quest’anno, ma che sia garantita attraverso una prenotazione preventiva degli accessi per evitare, anche per questioni di sicurezza, assembramenti o lunghe code all’esterno di luoghi sensibili.