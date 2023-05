Tornano gli appuntamenti con l’Infotainment di Marco Masoni

Dopo i grandi successi dei mesi scorsi ottenuti all’Ex-Wide con le due serate dedicate ai Beatles (gestite insieme a Frida Bollani Magoni) e con la maratona su Giorgio Gaber fatta insieme a Fabrizio Bartelloni (co-titolare con Masoni della rassegna sui cantautori “Spiriti Solitari”), lo storico del rock e critico musicale Marco Masoni torna a Pisa con due appuntamenti originali e inediti del suo infotainment itinerante e mai uguale a se stesso: lo scopo di questi incontri è certamente divulgativo ma anche di intrattenimento, e nel corso degli anni ha raggiunto ormai migliaia di persone che hanno potuto apprezzare la sua competenza e passione.

Gli appuntamenti sono due e si preannunciano molto interessanti e divertenti: il primo si chiama “Canzoni alcoliche” e sarà nell’ambito della prima edizione di “Ganzo il cocktail!”, evento dell’associazione “Ganzo” che si svolgerà domani e martedi alla Stazione Leopolda. Masoni salirà sul palco domani, lunedì 15 maggio subito dopo l’inaugurazione, alle 18,30 in punto, per raccontare e far vedere e ascoltare canzoni italiane e straniere che in qualche modo hanno a che fare con l’alcool e il bere.

Il secondo si svolgerà venerdì 19 maggio alle 21,15 sul Viale delle Piagge, all’anfiteatro del Centro Sms nell’ambito della 44° edizione della storica Fiera di Sant’Ubaldo, evento di cui Masoni è ormai un habitué. L’argomento scelto è stimolante e trasversale: “Canzoni su città e monumenti”. Nell’ambito dei festeggiamenti per l’850° anniversario dalla costruzione della Torre di Pisa infatti, il critico musicale preparerà per il pubblico un viaggio nelle canzoni italiane e straniere che in qualche modo hanno a che fare con centri abitati e opere d’arte più o meno famose sparse per le città.

"La scelta delle canzoni per i due eventi come al solito mi mette un po’ in crisi confida Masoni –quando devo fare una scaletta di un evento rifuggo sempre dalle scelte più ovvie e famose, perché sono una persona che ama essere sorpresa e penso lo stesso del pubblico, ma certamente non mancherà qualche grande classico che le persone potranno riconoscere al volo e se vorranno anche cantare, perché no".

Appuntamento dunque lunedì 15 alle 18,30 alla stazione Leopolda e venerdì 19 alle 21,15 al Centro Sms!