Torna Vico Halloween festa gratuita per bambini il 31 ottobre

Vicopisano (Pisa), 13 ottobre 2023 . Torna Vico Halloween, la festa gratuita per bambini e bambine, nel borgo di Vicopisano, sempre più bella da far paura, il 31 ottobre dalle 15:30 alle 19:30.

Promossa dall'amministrazione comunale e organizzata da Antitesi Teatro Circo con la direzione artistica di Martina Favilla, Vico Halloween è a ingresso libero, senza prenotazione, e costellata di eventi, piena di molti e gustosi dolcetti e cose buone, numerosi scherzetti e sorprese a ogni angolo. Tante le associazioni e le attività commerciali che collaborano alla buona riuscita dell'iniziativa, tante anche le aziende e le realtà del territorio che la sostengono, per far divertire i bambini, e anche i loro genitori e familiari, dai più piccoli ai più grandicelli.

Ogni vicolo, piazzetta, chiasso, monumento, giardino, torre sarà parte dello scenario della festa creando un'atmosfera e una cornice davvero mozzafiato e coinvolgenti. I bambini e le bambine, accompagnati da una Macabra Orchestrina, passeranno dagli allestimenti del Vicolo dei fantasmi, del Cabinet de curiosités e della Galleria degli antenati a cura degli artisti Daria Palotti e Luca Di Napoli, alle letture spaventose, per i più piccoli, in Biblioteca, dall'orologio stregato, nell'omonima torre, a cura di Capitolium, ai giochi malefici di Vico Verde, dal laboratorio Nel dia de los muertos di OrcoTondo al parco degli orrori di Zombieland nei giardini di Viale Brunelleschi. Alla Torre del Soccorso del Brunelleschi tanti spettacoli e attività, il Gobbo di Cicignano giocoliere, la danza aerea Cemetery Party, con le allieve di Antitesi Teatro Circo, i laboratori degli impasti stregati di Impronte di Marmellata e il laboratorio di arti circensi gli scheletri acrobatici, sempre di Antitesi. Altri allegri spaventi nel giardino della Torre delle 4 Porte, in Piazza del Teatro con il laboratorio "crea il tuo ragno", di Spazio ai Giovani, e il truccabimbi di Laura Fanelli, nella Piazzetta di Via del Boschetto con le letture delle malvagie streghe del Boschetto di LaaV e associazione Il Gabbiano. Davanti a Palazzo Pretorio ci sarà il bellissimo spettacolo del fuoco a cura di Vassago. Non mancheranno gli spettacoli itineranti e tantissime altre, terribilmente belle, attrazioni. Programma completo sulle pagine Facebook e Instagram di Vico Halloween, del Comune di Vicopisano, della Biblioteca di Vicopisano e di Antitesi Teatro Circo e sul sito www.comune.vicopisano.pi.it.

M.B.