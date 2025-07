Torna "Marina Dance Parade". Su il sipario: oltre 20 dj su tre palchi

L’evento che accende l’estate torna per la sesta edizione sul litorale pisano. "Marina Dance Parade" protagonista della serata di venerdì 11 luglio, un free musical festival nato da un’idea di Alessandro Trolese, Marco Cardinotti e Fabrizio Fontani, organizzato da Confcommercio Provincia di Pisa, con la compartecipazione della Camera di Commercio Toscana Nord Ovest - Terre di Pisa, il patrocinio e il contributo del Comune di Pisa, il contributo di Fipe, Sib, un appuntamento che rientra nel cartellone di iniziative "Marenia – Non solo Mare 2025".

La serata è stata presentata ieri con tutti i protagonisti: "È l’evento principe del nostro Litorale, capace di portare a Marina di Pisa migliaia di persone- afferma il vicepresidente vicario di Confcommercio Pisa Trolese- quest’anno porteremo ad esibirsi sui tre palchi oltre 20 dj nazionali e internazionali". "Parliamo sicuramente di uno degli appuntamenti tra i più attesi e importanti, che danno il là alle tante iniziative di Marenia- ha sottolineato l’assessore al Turismo del Comune di Pisa Paolo Pesciatini- non a caso fin dalla prima edizione ha riscosso un grande successo e consente di attrarre sul nostro territorio un altissimo numero di persone".

Le danze prenderanno il via alle 19, ad ingresso libero, lo spettacolo avrà luogo intorno a tre palchi principali, con il main stage in Piazza Baleari, con l’electronic stage di Metempsicosi di Leonardo Brogi. In Piazza Viviani di scena "Rememories anni ‘90", mentre lo Stage 3 sarà a cura di Timeless, il nuovo format musicale realizzato in collaborazione con It’s Time Eventi. Prevista anche un’area street food con il Food Truck Village, e, per chi vuole continuare a ballare nella notte, il divertimento prosegue dalle 00:45 con l’afterparty nei locali del "Pappafico".

"Possiamo parlare di una scommessa vinta- dichiara il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli -sono iniziative di qualità come questa ad attrarre un turismo italiano e straniero sul Litorale e rendere sempre più ricca l’offerta turistica del nostro territorio".

Alessandra Alderigi