Torna la Pisaniana Stasera in onda l’Opera Primaziale

L’Opera della Primaziale di Pisa è la protagonista della puntata di stasera de "La Pisaniana", in onda alle 21 su 50canale. Il programma, da 11 anni in giro per la Toscana e prodotto dal Circolo culturale d’area vasta Filippo Mazzei, torna, dopo un anno, a focalizzarsi sulle tante attività e sui numeri dell’Opera del Duomo. Da una parte i bilanci delle celebrazioni per gli 850 anni dalla posa della prima pietra della Torre pendente, dall’altra i progetti, il lavoro di conservazione di quell’inestimabile tesoro racchiuso in poche centinaia di metri, in una delle piazze più famose al mondo. E poi il coinvolgimento nelle celebrazioni per l’anno giubilare. Gli ospiti del talk show, intervistati, come sempre, dalla giornalista Carlotta Romualdi, si racconteranno all’interno di uno dei suggestivi spazi del Museo dell’Opera del Duomo, la sala intitolata "Di padre in figlio", dove campeggia l’autentica scultura "Madonna con bambino" scolpita da Andrea Pisano a metà del 1300 e fino a pochi anni fa collocata sulla facciata del Duomo. Saranno presenti il presidente dell’Opera della Primaziale Pisana, Andrea Maestrelli, don Salvatore Glorioso, segretario dell’arcivescovo e responsabile diocesano delle celebrazioni per l’anno giubilare, il direttore dell’Opera della Primaziale, Gianluca De Felice, il direttore tecnico, Roberto Cela, il responsabile del patrimonio artistico, Manuel Rossi, e il responsabile del settore del restauro materico, Anton Sutter. Insieme a loro anche Umberto Brogi, restauratore delle superfici decorate, e Marco Mariotti, responsabile dei progetti di accoglienza della Primaziale. Sarà possibile ripercorrere i momenti più importanti del 2024, i festeggiamenti della Torre e durati un anno, i risultati sul fronte dei restauri degli affreschi e di quelli lapidei, i nuovi cantieri aperti, i risultati record dell’affluenza turistica in piazza del Duomo.

Nella puntata de "La Pisaniana" si parlerà anche del restauro del transetto di San Ranieri, delle nuove tecnologie adottate per il restauro degli affreschi, soprattutto al Camposanto, delle aperture dei monumenti contestualmente al quotidiano di lavoro per la loro conservazione e del rapporto tra fedeli e turisti. Sarà legata al Giubileo anche la consueta rubrica "Cambio di stagione" di Teresa Sichetti, realizzata dentro la Basilica di San Piero a Grado, con il professor Maurizio Vaglini, alla ricerca di affreschi di papi che mettano in relazione Pisa con il Giubileo nella storia. In scaletta anche "Piazza Mazzei", la rubrica di Massimo Balzi, presidente del Circolo culturale Filippo Mazzei (www.circoloculturalefilippomazzei.net) che, tra aneddoti di vita del grande illuminista toscano, anticipa gli appuntamenti del circolo stesso, promuovendone le attività. Concluderà la puntata, come sempre, la ricetta della Pisaniana, stavolta affidata a "La Buca di San Ranieri" di Gianfranco Scarpellini.