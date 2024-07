Torna la moda sotto le stelle di Calci L'evento "La rinascita della donna" organizzato dal Centro Formazione Moda a Pisa celebra la creatività e la reinvenzione femminile con una competizione tra sessantasei stilisti provenienti da diverse regioni italiane. Le mini collezioni saranno giudicate da una giuria specializzata, con premi per i migliori nel settore e per la sartorialità. Un'iniziativa che promuove la formazione e la passione per la moda, sostenuta anche dal Comune di Calci.