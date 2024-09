Torna il Settembre sangiulianese. Scatta il gran finale dell’estate

Gran finale per l’"Estate Sangiulianese", che entra nell’ultimo intenso periodo dopo il successo di Bagni di vino, Bagni di stelle, Cinema sotto le stelle e Bagni in luce. Il Settembre Sangiulianese, la tradizionale manifestazione con spettacoli, iniziative, concerti e presentazioni di libri, proseguirà per tutto il mese e anche parte di ottobre. "Entriamo nell’ultima fase, per numero ed intensità di eventi, di un’Estate sangiulianese che ci ha regalato fino ad oggi belle emozioni e un cartellone variegato e di qualità, facendo vivere il centro del paese con arte ed eventi – affermano il sindaco Matteo Cecchelli e l’assessora alla Cultura Angela Pisano – con questa rassegna ampliamo l’offerta di iniziative con un ampio programma distribuito in più luoghi di socialità del nostro Comune, negli spazi rigenerati e quelli che da sempre valorizziamo, con la voglia di replicare il successo degli appuntamenti fino ad oggi realizzati".

Martina Favilla, la direttrice organizzativa, sottolinea la varietà delle proposte di quest’anno: "abbiamo pensato a grandi e piccoli, con musica, teatro, sport, osservazioni del cielo, letture alle bibliocabine, presentazioni di libri, un programma culturale variegato, caratterizzato da importanti novità che renderanno unica questa edizione".

Domani, protagonista sarà la storia della musica, con il tributo a Fabrizio De Andrè "Insieme per Faber" al Centro Polifunzionale alle 21. Non mancheranno gli incontri dedicati all’osservazione delle stelle, nel prossimo fine settimana, domenica 8 settembre ai laghetti di Campo alle 21, "Riflessi di stelle" condurrà gli spettatori alla scoperta di miti e costellazioni, un evento suggestivo curato dall’ associazione Astrofili Pisani "Galileo Galileo". Sabato 14 "Galileo e la luna" conferenza e osservazione a Ripafratta con gli astrofili pisani.

Venerdì 13, sabato 14 e domenica qui torna "Salviamo la Rocca di Ripafratta", mentre il 20 settembre "Cuba, l’isola che resiste" una Fetsa per Cuba in via Vittorio Veneeto a Pontasserchio alla Casa del Popolo. Il 26 settembre invece c’è pompieri per un giorno "Pompieropoli" al parco Alice Bernardi in piazza Tempesti a Ghezzano.

Alessandra Alderigi