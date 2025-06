Torna il Premio Il Morione. Riconoscimenti alle Parti

Torna il tradizionale Premio Il Morione in vista della sfida sul Ponte di Mezzo tra Tramontana e Mezzogiorno. L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Amici del Gioco del Ponte, con il patrocinio di Confesercenti Area Pisana e Monte Pisano ed il sostegno dell’agenzia generale Unipol di via Battelli e del Corpo Guardie di Città. Istituito nel 1987 per gratificare i figuranti del corteo storico, premia ogni anno uno specifico personaggio o gruppo del corteo storico della parte di Tramontana e di Mezzogiorno ma anche del corteo dei giudici.

Dal 1988 questo riconoscimento è stato unito al ‘Morione d’onore’ che invece vuole premiare persone, enti e istituzioni che si sono distinte per aver cooperato concretamente per la realizzazione e la buona riuscita del Gioco del Ponte.

"Giunto all’edizione 38esima – spiega il presidente dell’Associazione Amici del Gioco del Ponte, Stefano Gianfaldoni – il premio consta di due sezioni. Con il ‘Morione’ intendiamo sensibilizzare maggiormente i personaggi del corteggio storico a ben figurare, giudicando la migliore e più consona impersonificazione del ruolo assegnato e il maggiore rispetto per il contesto storico-rievocativo. Con il ‘Morione d’Onore - Premio Umberto Moschini’, in memoria del compianto fondatore della associazione, si intende ringraziare pubblicamente chi ha operato ed ha concretamente contribuito al successo e quindi alla continuità del Gioco".

Quest’anno il riconoscimento alle due Parti premierà il miglior gruppo dei Trombettieri, i migliori Paggi del Generale e il miglior Consigliere di Mezzogiorno e di Tramontana, per quanto riguarda il corteo dei giudici la sfida sarà tra gli Osservatori.

La decisione sarà affidata alla giuria così composta e che vede come segretario Roberto Balestri: Francesco Bizzarri, Gennaro Oliva, Luca Ravagni, Carlo Alberto Bellagamba, Massimo Del Grande, Massimo Catastini, Giancarlo Binelli, Elisabetta Conti, Sonia Pelosini, Francesco Ciacchini, Michele Molino, oltre ai rappresentanti delle testate locali La Nazione, Il Tirreno, 50 Canale, Granducato Tv e Quinewspisa.it.

i.v.