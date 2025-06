Arrestato per maltrattamenti. Sequestra e picchia l’ex compagna per ore la notte della Luminara

È stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti e rapina un ventottenne straniero, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale, ritenuto responsabile di gravi violenze nei confronti della propria compagna durante la serata della Luminara.Il giorno successivo ai festeggiamenti, la sala operativa della Questura di Pisa è stata allertata dal pronto soccorso dell’ospedale di Cisanello, dove si era presentata una giovane donna con evidenti ematomi e in stato di forte shock. Agli agenti, la vittima ha raccontato di essere stata aggredita per ore dall’ex compagno: l’uomo le avrebbe sottratto il telefono cellulare e l’avrebbe costretta a vagare con lui per la città, insultandola ripetutamente e colpendola con calci e schiaffi.In stretta collaborazione tra Squadra Volanti e unità specializzata della Squadra Mobile per il contrasto alla violenza di genere, sono immediatamente scattati gli accertamenti. Le verifiche hanno consentito di rintracciare atti d’archivio che confermavano precedenti denunce presentate dalla stessa donna, oltre a interventi delle forze dell’ordine per episodi di violenza domestica. Gli investigatori sono riusciti a individuare anche due testimoni oculari delle violenze avvenute durante la Luminara, i quali, convocati in Questura, hanno confermato di aver assistito a gravi episodi di aggressione nei confronti della giovane. La loro testimonianza è stata decisiva. Convocati in Questura, hanno riferito di aver visto l’uomo aggredire la donna pubblicamente, rafforzando il quadro accusatorioAlla luce della pericolosità dell’uomo, del rischio concreto di fuga e del fatto che il furto del cellulare potesse configurare una rapina, gli agenti della Squadra Mobile, insieme ai colleghi delle Volanti, hanno proceduto al fermo di indiziato di delitto. Il ventottenne risulta avere numerosi precedenti, tra cui rapina, rissa, maltrattamenti, lesioni e furto.

Enrico Mattia Del Punta