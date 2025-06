Fornoli, focaccette da premio. Circolo Anspi sul trono a Sapori

‘Sapori’ ha premiato il Circolo Anspi di Fornoli. La manifestazione fivizzanese, che celebra i gusti tipici della Lunigiana, ha consegnato al presidente del gruppo, Carlo Costa, un prezioso riconoscimento, il premio dedicato a Paolo Grassi, sindaco di Fivizzano tanto amato e scomparso da alcuni anni, che aveva dato il via alla manifestazione 22 anni fa. L’ultimo giorno della kermesse il primo cittadino fivizzanese Gianluigi Giannetti e i figli di Paolo Grassi gli hanno consegnato una targa, con una motivazione molto sentita. "Per l’impegno costante e appassionato nella valorizzazione delle tradizioni popolari e del patrimonio gastronomico locale – si legge –, l’Anspi di Fornoli si è distinta come esempio virtuoso e di coesione sociale, volontariato attivo e promozione culturale. Attraverso la preparazione e la diffusione delle focaccette, simbolo identitatrio di una comunità, l’associazione ha saputo trasformare una tradizione semplice e in un’esperienza condivisa, capace di unire generazioni, attrarre visitatori e sostenere il territorio con eventi partecipati e inclusivi. Il premio Paolo Grassi riconosce questo lavoro e il valore della cultura dal basso, della memoria viva e dell’azione concreta che sa essere popolare, autentica e profondamente umana".

Il circolo Anspi, nato nel 1987, al momento conta circa 160 tesserati, è una realtà importante in paese, da anni si impegna in campo sociale, culturale e non solo. A loro va il merito di promuovere da circa 35 la tradizionale sagra delle focaccette, che si svolge a Ferragosto nel piccolo borgo di Fornoli, che riesce ad attirare e accogliere centinaia di persone. E poi il circolo vicino alla chiesa, recentemente ristrutturato e nato a seguito della chiusura delle attività che erano presenti in paese, per sopperire alla mancanza di esercizi. Soddisfatti tutti i volontari, che tanto si sono impegnati alla festa, emozionato Carlo Costa, che ricorda con affetto l’amico Paolo Grassi.

"Desidero esprimere a nome mio personale e dell’associazione che rappresento – evidenzia – il più sentito ringraziamento per l’importante riconoscimento che il Comune di Fivizzano ha voluto conferire all’Anspi di Fornoli. Il premio è stato particolarmente gradito dall’associazione proprio perché porta il nome di Paolo Grassi, sindaco per molti anni a Fivizzano, con cui è stato possibile instaurare nel tempo un rapporto di amicizia sincero e collaborativo, anche a livello personale. Sono certo che avrebbe voluto essere lui a consegnare questo prestigioso premio".

Monica Leoncini