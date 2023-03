Torna il Festival della robotica Verso il domani

Torna a Pisa, dal 19 al 21 maggio il Festival della Robotica: ‘Viviamo oggi il nostro domani’ sarà lo slogan dell’edizione 2023. L’iniziativa avrà due anticipazioni, la prima, dedicata alla robotica nell’agricoltura, in programma il 28 e 29 aprile nel contesto dell’Agrifiera a Pontasserchio, mentre la seconda tappa di avvicinamento al Festival si svolgerà a Volterra tra il 12 e il 14 maggio e sarà dedicata alla robotica nell’arte e nella cultura. Il programma dettagliato del Festival sarà presentato entro la fine di marzo. Il Festival della Robotica è un’iniziativa che si rivolge a tutti e mira alla diffusione della conoscenza di questa scienza in diversi ambiti e applicazioni: dai robot di servizio ai robot chirurgici, dalla domotica ai laboratori per bambini e ragazzi passando per convegni sull’etica e sull’arte, al film festival a tema robótico. Promotrice del Festival è la Fondazione Tech Care, sorta per iniziativa di Università di Pisa, Azienda Ospedaliero Università Pisana e Fondazione Arpa, ma alla sua realizzazione contribuiscono istituzioni, università, musei, fondazioni e diversi istituti di ricerca del territorio uniti per dare vita a un Festival con i maggiori esperti del settore.