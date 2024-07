Torna il 110 Hertz Festival: a Coltano spettacoli, musica e dibattiti

Coltano (PI), 2 luglio 2024 – Il 110 Hertz Festival torna nelle aree verdi intorno alla Villa Medicea di Coltano, in provincia di Pisa, per il quarto anno consecutivo. Quattro serate, dal 4 al 7 luglio 2024, organizzate dall’associazione Binario Vivo, laddove 114 anni fa fu inaugurata la stazione radiotelegrafica Marconi, in collaborazione con Code per Curiosi, Chicchi d’Uva, con il patrocinio e il sostegno economico del Comune di Pisa, il finanziamento TOCC dell’Unione Europea e grazie al sostegno di Soci Coop.

Ogni pomeriggio a partire dalle 18, l’estate coltanese si colorerà di mille sfumature tra trasmissioni radio in diretta, talk con grandi ospiti, workshop radiofonici, mostre d’arte, concerti, performance di artisti di strada riconosciuti a livello europeo tra cui Simone Romanò, Pi Greco, El Bechin, GranMastro, Irene Rametta e Valda -, spettacoli teatrali legati all’arte in natura tra cui ‘Al Dio Sconosciuto’ di Steinbeck (5 e 7 luglio alle 19.30), adattamento di Annick Emdin, e l’intramontabile ‘Sogno di una notte di mezza estate’ di Shakespeare (4 e 6 luglio alle 19.30), regia di Riccardo Monopoli. Numerosi gli stand tra libri, artigianato, associazioni e area ristoro con street food.

Non mancheranno i concerti serali con inizio alle ore 22. Si parte giovedì 4 luglio con la Bandabardò in uno spettacolo unico nel solco del progetto “Parole Liberate” finanziato dal Ministero della Giustizia, che lascia la parola ai detenuti nello scrivere un testo che diventa canzone. La sera di venerdì 5 luglio sarà la volta degli storici Esterina, mentre sabato 6 luglio sarà il turno di Lola and the Workaholics, band vincitrice del Senza Filo 2023.

Infine chiuderanno domenica 7 luglio Brusco & Roots in The Sky. “Anche quest'anno sosteniamo il Festival 110 Hertz, arrivato alla sua quarta edizione. Siamo soddisfatti come Comune di Pisa di poter contribuire all’organizzazione di questo festival e permettere una continuità nel tempo, che permetta all’evento di strutturarsi e migliorare la qualità dell’offerta. Il Festival contribuisce ad animare una zona della città, quella di Coltano, particolarmente bella e da valorizzare, che ben si presta all’organizzazione di eventi culturali che hanno come cornice la bellissima natura del luogo”, ha detto l’assessore alla Cultura Filippo Bedini.

Ad accompagnare il festival sarà la postazione webradio dal titolo ‘A sud di nessun nord – Una comunità nomade’. Quest’anno sarà incentrata sul tema della libertà di comunicazione, libertà di stampa, diritto di cronaca (informazione e dis-informazione, fake news etc) e narrazione mainstream come fonte di mis-information. Spazio anche alla formazione con il workshop ‘Community radio’, curato dall’associazione Code per Curiosi e condotto da Kalliopi Takaki alias Kika da Radio Bubble (Grecia), giovedì 4 e venerdì 5 luglio dalle 10 alle 13 al Teatro Nuovo di Pisa. ll laboratorio (gratuito) sarà strutturato per offrire gli strumenti utili per scoprire l’organizzazione e il “flusso” dei programmi di una web radio e la creazione di un programma radiofonico.

Nei giorni di sabato 6 luglio e domenica 7 luglio tra le 18:30 e le 21, dalla postazione della webradio nel parco della Villa Medicea a Coltano ogni 30 minuti partiranno delle passeggiate esperienziali in natura con due artiste legate alla danza e al corpo, Eugenia Coscarella e Kadri Sirel. Il pubblico (adulti, famiglie, bambini) sarà coinvolto in un rituale di iniziazione al festival per scoprire come orientarsi a sud di nessun nord. Un altro appuntamento imperdibile di tipo esperienziale sarà quello del ‘Walking cinema-Acquario della Memoria’. Il 5 luglio dalle 19 alle 21.30 con partenza dalla villa Medicea di Coltano ci sarà la passeggiata sonora ‘Storie di guerra e contrabbando fra Coltano e il Tombolo’. Procedendo nel reticolo di sentieri, prati e boschi, la passeggiata andrà alla ricerca e alla scoperta delle tracce lasciate dalle storie di guerra, prigionia e contrabbando di cui Coltano è stata protagonista. Il tour terminerà all’imbrunire, con la proiezione finale sulla facciata della villa medicea di Coltano (dalle 21.30 alle 22) di ‘1944-50 Inferno verde’.

Tra gli eventi imperdibili anche il gioco di ruolo dal vivo con ambientazione urban fantasy onirica ‘Larp’ dell’associazione Secondi Figli che si svolgerà nello scenario di Coltano e del suo festival sabato 6 luglio dalle 14 a mezzanotte. I confini tra sogno e realtà si assottigliano e il popolo fatato ritorna per rivendicare i luoghi che gli appartengono.

Quest’anno poi, grazie al finanziamento dell’Unione Europea-Next Generation Eu del Ministero della cultura (TOCC), il festival abbraccia il digitale. In collaborazione con la start-up Dramatic Iceberg, gli eventi saranno fruibili anche da remoto in tutto il mondo, grazie alla creazione di un gaming interattivo: costruendo un avatar i visitatori potranno fruire degli spettacoli e interagire da remoto anche con le persone effettivamente presenti a Coltano. Quest’anno, inoltre, sarà parte del Festival anche l’Università di Pisa con l’attivazione di tirocini formativi.

Prevendite online: https://www.ciaotickets.com/location/villa-medicea-coltano-pi. Sito web: www.110hertzfestival.it. Biglietteria all’ingresso del festival: Villa Medicea, Coltano (Pisa). Per info e iscrizioni al workshop di radio: [email protected], tel. 333 7508235 / 345 829256 (anche WhatsApp).