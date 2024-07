Torna Colpi di Grazia, con il live di Clara Graziano

Pisa, 22 luglio 2024 - Torna anche questa settimana al Giardino La Nunziatina di Pisa Colpi di Grazia, la rassegna musicale dedicata al talento delle donne musiciste, nata da un'idea dell'Associazione Metarock e organizzata in collaborazione con La Nunziatina e con il contributo di Fondazione Pisa. Il prossimo appuntamento si terrà mercoledì 24 luglio, a partire dalle 19:30, con il concerto di Clara Graziano, una delle musiciste più attive in ambito popolare e world music. Graziano presenterà il suo primo disco da solista, Al ritmo di luna, un diario lunare del suo percorso artistico in grado di raccontare le varie forme del suo lavoro creativo. Sul palco della Nunziatina, insieme all'artista, voce e organetto, si esibiranno Gabriele Coen al sax soprano e al clarinetto, Rosario Liberti al bassotuba, Sasa Flauto alle chitarre.

Diversi i progetti fondati dalla musicista e di cui è colonna fondamentale, come Il Circo diatonico e La Banda della ricetta, e sono altrettanto numerosi quelli in cui è coinvolta, come Orchestra popolare italiana e Famiglia maraviglia. Clara Graziano è inoltre autrice di numerose composizioni che hanno avuto largo impiego anche in molti spettacoli teatrali di compagnie che hanno scelto le sue musiche per le proprie produzioni. Alla produzione di Al ritmo della luna hanno collaborato diversi musicisti in grado di dare un originale spessore armonico e ritmico al repertorio, nello stile unico di Clara. Tra questi Toni Esposito, Lucilla Galeazzi, Gabriele Coen, Arnaldo Vacca, Raffaello Simeoni, Gabriella Aiello, Paolo Rocca, Sasa Flauto, Ziad Trabelsi. Il progetto comprende anche un sinuoso live che vede in scena preziosi artisti della scena world italian Dopo la serata con Clara Graziano, Colpi di Grazia tornerà a settembre, precisamente giovedì 26 dalle 19:30, con il live di Sara Jane Ghiotti. Per la prenotazione con consumazione al tavolo è necessario contattare via Whatsapp il numero 320 553 0780.