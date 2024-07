Tirrenia ospita una parata di auto d'epoca

Pisa, 26 luglio 2024 - Le auto d'epoca arrivano a Tirrenia. Pisa Eventi Auto organizza una parata di 50 veicoli, provenienti da tutta la regione che si ritroveranno dalle 18.30 alle 24 nella piazza centrale della cittadina del lungomare pisano. Gli equipaggi mostreranno le loro auto nella bellissima cornice della via principale di Tirrenia, godendo dell'ospitalità delle attività commerciali che si sono subito mobilitate per l'occasione. Una giornata per consentirà ai presenti di ammirare liberamente le quattro ruote storiche che sfileranno, per la curiosità dei più piccoli, la memoria dei più grandi e la passione dei cultori.

I veicoli saranno esposti per aree tematiche: Supercar, Rally, Cinema, Cabrio, Vintage e Youngtimer. Tra gli veicoli: Ferrari, Maserati e Porsche; Lancia Delta Evo, Mitsubishi Lancer Evo, Peugeot 205 Rallye, Ford Sierra Cosworth, Fiat Uno Turbo i.e., Renault Clio Williams; Falcon biposto; Wolkswagen Maggiolino replica "Tutto Matto"; cabriolet italiane, giapponesi, inglesi, tedesche; Alfa Romeo Alfetta Berlina e GTV, GT Junior, 33, 75 e 4C. Presenti anche piloti professionisti come Francesco Borselli con la sua Ford Escort mk2 Rs 2000 e Roberto Ricci, navigatore di Tommi Lio, team nostrano, leggenda del rally.

L'evento ha il patrocinio del Comune di Pisa; la selezione e la gestione delle auto è curata da Pisa Eventi Auto A.s.d. in collaborazione con il "Ristorante Ponte di Comando" del Bagno Imperiale e la Gelateria/Cocktail Bar "La Vela".

Il successivo appuntamento è per sabato 31 agosto 2024 a Cascina per l'evento "Pisa On Sunset", parata di oltre 100 veicoli sulle colline pisane al tramonto.

Pisa Eventi Auto A.s.d. con sede a Cascina (Pisa) è un Club Automobilistico Storico e Sportivo impegnato nella promozione, nella salvaguardia e nella tutela del patrimonio motoristico e specializzato nei raduni statici, nelle parate dinamiche e negli eventi speciali