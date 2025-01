Tirrenia: modifiche al traffico e alla sosta per la “4° Olimpiade città di Pisa”

Pisa, 16 ottobre 2021 - Modifiche al traffico domenica 17 sul litorale per la quarta Olimpiade città di Pisa –Triathlon sprint.

PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA SOSTA VIA BELVEDERE parte centrale altezza Hotel Continental e Piazza Belvedere lato sud: dalle ore 07:00 del 16.10.21 alle ore 12.00 del 18.10.21 divieto di sosta con rimozione coatta; PIAZZA BELVEDERE lato nord e la parte di piazza prospiciente il Viale del Tirreno: dalle ore 07.00 alle ore 16.00 del 17.10.21 divieto di sosta con rimozione coatta; VIALE DEL TIRRENO nel tratto compreso tra Via San Guido e la rotatoria della Bigattiera lato mare: dalle ore 11.00 alle ore 17.00 del giorno 17.10.21 divieto di sosta con rimozione coatta su ambo i lati. PROVVEDIMENTI RELATIVI ALLA VIABILITA’ PIAZZA BELVEDERE lato nord e la parte di piazza prospiciente il Viale del Tirreno: dalle ore 09.00 alle ore 16.00 del 17.10.21 chiusura al traffico veicolare; VIALE DEL TIRRENO nel tratto compreso tra Via San Guido e la Rotatoria della Via Bigattiera lato mare: dalle ore 13.30 alle ore 17.00 del 17.10.21 chiusura al traffico veicolare. - Chiusura della pista ciclabile per la frazione podistica sul Viale del Tirreno nel tratto compreso tra Via dei Glicini e il “Bagno Rosalba”;