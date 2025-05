Tirrenia, Martina Raimondi realizza il suo sogno: inaugurato “Nàcar”

Pisa, 13 maggio 2025 – Arriva un nuovo punto di riferimento per gli amanti della bigiotteria e della gioielleria sul litorale pisano: nasce a Tirrenia, in via Belvedere 18, Nàcar, il negozio della giovane imprenditrice Martina Raimondi, nato da una passione coltivata nel tempo. Al taglio del nastro della nuova attività commerciale presenti l’assessore al Commercio del Comune di Pisa Paolo Pesciatini, il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni, il presidente di Confcommercio Tirrenia Virgilio Ruglioni, la consigliera comunale Virginia Mancini e la referente sindacale di Confcommercio Pisa Arianna Gherardeschi.

«L’idea di aprire questa attività è nata dall’osservazione del territorio: vivendo a Tirrenia, confrontandomi con mia madre che mi supporta in questa nuova avventura, ci siamo rese conto che mancava un punto vendita come questo» racconta Martina Raimondi. «Questa attività rappresenta per me la realizzazione di una passione che coltivo da tempo. Essendo la mia prima esperienza imprenditoriale, l’emozione è tanta e, naturalmente, anche un po’ di ansia. Ma il riscontro positivo delle prime giornate di apertura ci dà fiducia e speranza per il futuro».

Parole di incoraggiamento dal direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa, Federico Pieragnoli: «Siamo davvero felici di vedere giovani imprenditrici come Martina mettersi in gioco con entusiasmo e determinazione, trasformando la propria passione in un’attività. A lei va il nostro più sincero in bocca al lupo».

Sottolinea l'importanza dell'iniziativa anche l’assessore al Commercio Paolo Pesciatini: «L’apertura di un’attività come quella di Martina contribuisce alla valorizzazione del tessuto locale. La sua presenza sotto i portici di Tirrenia infatti aggiunge qualità, attrattività e bellezza al contesto urbano, rafforzando la rete commerciale esistente».

Grande soddisfazione espressa dal Presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa, Luca Ravagni: «Desidero rivolgere i miei più sentiti auguri a Martina, una giovane imprenditrice che conosco da molti anni e che ha sempre dimostrato grande passione e determinazione. Il suo negozio è curato nei minimi dettagli, con una proposta elegante e di qualità: esattamente ciò di cui Tirrenia aveva bisogno per arricchire e diversificare la propria offerta commerciale». «Facciamo un grande in bocca al lupo a Martina per questa nuova avventura, Tirrenia ha bisogno di giovani imprenditrici motivate come lei», conclude il Presidente di Confcommercio Tirrenia, Virgilio Ruglioni.