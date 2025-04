Ticket e multe al Santa Chiara. Appello a Giani

PISA

"Pago più di parcheggio che di ticket ospedaliero". Lo racconta esasperata Carla Abruzzese, madre di quattro figli che necessitano di visite e cure specifiche e per questo frequentatrice assidua dell’ospedale Santa Chiara.

"Non è sempre facile gestire lo stress in concomitanza di una visita – aggiunge Carla –. Io e la mia famiglia abbiamo provato a pensare a strategie alternative tipo pullman o navette, ma finiamo per scegliere sempre la macchina che ci fa stare più sereni. Resta, però, il solito problema".

Quale?

"Una cifra esosa spesa per ogni giornata passata in corsia o in ambulatorio, senza poter usufruire del tagliando perché mia figlia deambula senza difficoltà. In più la settimana scorsa c’è stata una sorpresa ulteriore".

Cosa è successo?

"Ho accompagnato mia figlia ad una visita. Pensando che avremmo risolto in breve tempo al parchimetro ho pagato fino alle 10.30, ma ci sono state delle complicazioni e sono dovuta restare dentro con lei fino alle 13 senza aumentare il periodo di sosta. Sono uscita e ho trovato una multa da 58 euro".

Ha parlato con qualcuno della situazione?

"Sì. Ho contattato Pisamo, ma mi è stato risposto che il problema sembra riguardare le delibere comunali. Ho deciso quindi di contattare il Comune e il garante dei disabili, ma per ora non ho ricevuto risposta. Per avere un ulteriore parere ho provato anche con la Regione, che ha risposto celere constatando e condividendo il problema e spiegando come sia questione di competenza del Comune di Pisa".

Oltre a lei, sa se è un disagio condiviso?

"Ormai ci faccio caso! Fuori dall’ospedale trovo praticamente sempre o qualcuno che protesta perché ha dovuto parcheggiare lontano o qualcuno che dice che costa troppo. In più, sotto al mio post su Facebook (la pagina Sei di Pisa se) vari dipendenti dell’ospedale si sono esposti: nemmeno loro hanno agevolazioni".

Cosa chiede quindi?

"Vorrei che si ponesse attenzione alla questione. Sappiamo che il costo per la sosta a Pisa è un problema che riguarda tutti, ma trovo assurdo che chi sostiene una visita sia trattato come fosse un turista. Basterebbero un po’ di buon senso e una strategia efficace volta ad esempio ad indicare i veicoli di coloro che hanno una visita, che non sono a divertirsi, ma che allo stato attuale delle cose pagano circa 10 euro di sosta per ogni giorno di ospedale ".

MCC