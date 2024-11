‘Ti presento Pisa’ La guida per bambini di tutte le età

Un salto indietro nel tempo tra filastrocche, curiosità e ricette, per conoscere meglio Pisa e la sua storia. “Ti presento Pisa“, edito da Pacini Editore e scritto da Antonia Casini e Donatella Puliga con le illustrazioni di Sara Franci, sarà distribuito a Pisa e in tutta la provincia sabato 9 novembre in abbinamento gratuito con il giornale La Nazione (si consiglia la prenotazione in edicola), per festeggiare i 165 anni del quotidiano fondato nel 1859. "Abbiamo pensato certo ai più piccoli scrivendo il libro - spiega Antonia Casini, collega de La Nazione -, ma anche a chi è cresciuto ed è rimasto un po’ bambino. Perché è la curiosità dei bimbi la chiave per scoprire o riscoprire una città. In questo caso, visto che “Ti presento Pisa“ sarà allegato all’edizione di sabato in edicola, l’iniziativa è dedicata ai lettori del quotidiano del presente e del futuro, speriamo. Leggere è una grande opportunità sempre". Da Galileo Galilei ad Artemisia Gentileschi, dallo scienziato Pacinotti all’artista Keith Haring, il volume ripercorre la storia della città attraverso i personaggi che l’hanno vissuta creando un ponte tra passato e presente. "Credo che uno degli aspetti più belli di questa collana sia il raccontare la vita quotidiana delle persone - osserva Franci -, le loro emozioni, gli aneddoti e le curiosità, facendo sentire i lettori, piccoli e grandi, più vicini al passato. Si crea un ponte di empatia che supera tempo e spazio". Il tutto con un occhio all’accessibilità.

Come spiega Puliga, infatti, "Il libro nasce col desiderio di rendere accessibile agli occhi, anche a quelli della mente, la nostra città. Ma in questo percorso alla scoperta delle sue bellezze non vuole lasciare indietro nessuno, quindi propone itinerari accessibili anche alle varie forme di disabilità. Anche in questo senso, nessuno (neanche la città di Pisa, che ha come simbolo una torre storta!) è perfetto: c’è ancora molto da fare per abbattere barriere architettoniche, ideologiche, culturali. Ma alcuni passi sono stati fatti, e il nostro intento è quello di metterli in luce e di auspicarne di nuovi". A rendere possibile l’iniziativa gli sponsor che, in collaborazione con Speed, sostengono l’intero programma di eventi organizzati per i 165 anni de La Nazione: Fondazione Pisa, Beyfin, Camera di Commercio Riviere di Liguria, Banca Centro Toscana Umbria, 50 Chimet spa, Comune di Fabbriche di Vergemoli, Comune di Molazzana, Fondazione Alinari per la fotografia, Idrothem 2000, Mita Academy, Publiacqua, Puccini Celebration, Regione Toscana, Toscana Aeroporti, Unoaerre.

Stefania Tavella