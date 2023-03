"This is jazz!" Grandi nomi al "Politeama"

Un cartellone stellare: si può definire così senza timore di esagerare il ventaglio di proposte di "This is jazz!", che porta alla Città del Teatro di Cascina una ventata di internazionalità sulle note delle leggende musicali legate a questo stile intramontabile. Grandissimi nomi in programma per le tre serate live del 17 marzo, 13 e 30 aprile, una rassegna promossa da Fondazione Sipario Toscana e Toscana Produzione Musica con il sostegno di Ministero della Cultura, Regione Toscana e Fondazione Pisa. Una carrellata di giganti del panorama mondiale si alterneranno sul palco: li straordinari pianisti cubani Omar Sosa e Marialy Pacheco, in un incontro esclusivo per il progetto "Manos" (173 ore 21.15); Jan Garbarek, vera e propria leggenda che da 50 anni detta lo stile del jazz europeo, accompagnato dalla sua band con special guest il percussionista indiano Trilok Gurtu (134 ore 21.15); e Steve Coleman, protagonista indiscusso delle scene e sassofonista insieme ai suoi Five Elements (304 ore 21.15).

Appuntamenti che si rivolgono non solo agli appassionati del jazz, ma anche a chi si avvicina al genere per la prima volta.

Si consolida il rapporto sinergico tra Fondazione Sipario Toscana Onlus, centro di ricerca, produzione, programmazione e formazione dedicato a una pluralità di espressioni, dallo spettacolo dal vivo ai linguaggi dell’arte visiva, presieduto da Pier Paolo Tognocchi, e Toscana Produzione Musica, centro di produzione musicale, sistema di residenze artistiche, sostegno per il dialogo tra musica e arti dello spettacolo oltre che per la circuitazione e distribuzione, presieduto da Paolo Zampini, con la direzione artistica di Francesco Mariotti e Maurizio Busìa.

"Un nuovo fondamentale tassello si inserisce nella ricca e multiforme offerta culturale di alto livello proposta da Toscana Produzione Musica – spiega Mariotti – grazie alla rinnovata sinergia con La Città del Teatro. Una rassegna che, messa in prospettiva anche al lavoro svolto sul territorio da Pisa Jazz negli ultimi anni, consacra Cascina con Pisa e la sua provincia ad area vasta del jazz".

Soddisfazione espressa anche dal presidente di Fondazione Sipario Toscana: "La Città del Teatro, grazie alla collaborazione con Toscana Produzione Musica, si conferma palcoscenico ideale per il grande jazz internazionale – evidenzia Tognocchi – con una proposta musicale di altissimo livello, sicuramente imperdibile per gli appassionati. Inoltre, vista la qualità degli artisti e la fruibilità della loro musica, la rassegna è anche un’ottima opportunità per chi si vuole avvicinare al magico universo del jazz".

Alessandra Alderigi