“The sisters – Food, wine and beer”: la scommessa tutta marinese delle sorelle Pilli

Pisa, 5 aprile 2024 – Il sogno di tre sorelle marinesi diventa realtà con l'inaugurazione di “The Sisters – food, wine and beer”, il nuovo locale aperto da Vanessa Pilli insieme alle sorelle Romina e Simona sul lungomare di Marina di Pisa, in via della Repubblica Pisana numero 8, con il taglio del nastro alla presenza del presidente ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni, dell'assessore al Commercio Paolo Pesciatini, della presidente del direttivo Confcommercio Marina di Pisa Barbara Benvenuti della presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi, della consigliera comunale Virginia Mancini, e del responsabile area Fiscale Confcommercio Pisa Fabio Galletti.

“Lavoravo come soccorritrice e una serie di brutte circostanze mi hanno portato a riflettere sul mio futuro e a prendere la decisione di aprire una mia attività” racconta la titolare Vanessa Pilli. “Non volevo intraprendere questa nuova avventura da sola e ho coinvolto le mie sorelle Romina e Simona, che hanno accettato con grande entusiasmo. Insieme abbiamo creato The Sisters e siamo pronte a ricominciare, tutte insieme a Marina di Pisa, dove siamo nate e cresciute. Sono molto fiduciosa, abbiamo scelto un locale ristrutturandolo completamente, in una bellissima posizione all'inizio del lungomare, dove i clienti potranno gustare panini, schiacciate e taglieri con affettati, formaggi, verdure e miele, tutti prodotti gastronomici, vini e birre locali di aziende di Pisa e provincia per valorizzare i prodotti del territorio”.

Rivolge “i migliori auguri alla nuova attività” il presidente di ConfLitorale Confcommercio Pisa Luca Ravagni. “È un piacere vedere persone del territorio che investono e scommettono su Marina di Pisa, un segnale importane per la crescita e lo sviluppo dell'offerta del nostro litorale che impreziosisce la straordinaria qualità di pubblici esercizi presenti sul territorio”.

“Diamo il benvenuto a una nuova attività familiare a conduzione femminile che permette di diversificare e arricchire l'offerta commerciale del Litorale costituita da imprese di qualità” afferma l'assessore al Commercio Paolo Pesciatini.

Congratulazioni giungono dalla presidente di Confcommercio Marina di Pisa Barbara Benvenuti “a nome dell'intero consiglio direttivo”, e da parte della presidente del Centro Commerciale Naturale di Marina di Pisa Simona Rindi, che evidenzia “l'impegno di persone molto conosciute nella nostra comunità che sapranno senz'altro svolgere un ottimo lavoro”.

“Quando apre un nuova attività è un successo per tutti, per il territorio che dimostra la sua vivacità e attrattività, per gli imprenditori che hanno la possibilità di realizzare i propri desideri e realizzare le proprie aspettative, e anche per le amministrazioni che capiscono di essere sulla strada giusta per lavorare sempre meglio per il territorio” gli auguri della consigliera comunale Virginia Mancini.