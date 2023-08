Pisa accoglie il talento alla Scuola Sant’Anna. Boom di aspiranti allievi. Al via i test d’ingresso

Pisa, 29 agosto 2023 - Sono circa 800, il 20% in più dell’a nno scorso, i candidati arrivati da tutta Italia per affrontare il concorso di ammissione della Scuola Superiore Sant’Anna. La prima tranche di esami è partita proprio ieri. In tanti i ragazzi colti dall’acquazzone, che hanno svolto le prove di scritte di Medicina in programma anche oggi. Nel pomeriggio invece sarà il turno delle prove di Ingegneria, così come anche domani mattina.

Tra giovedì e venerdì tocca a Scienze Sociali. Concludono la fase degli scritti le prove di Agraria e Biotecnologie vegetali nei giorni 5 e 6 settembre. Seguono poi le prove orali. Quest’anno la scuola ha ricevuto il 20% in più rispetto al 2022 di domande, così come sono aumentati anche i posti per gli allievi: 29 per la Classe accademica di Scienze Sociali e 29 per quella di Scienze Sperimentali e Applicate, per un totale di 58. "Tutto grazie all’acquisto da parte dell’Università dei due relais (dei Fiori e dell’Orologio), ubicati in centro storico – spiega la rettrice Sabina Nuti -. A questi si aggiungono altri 10 posti finanziati da fondazioni e aziende private che condividono con la Sant’Anna i valori del merito e del talento". Per dare il benvenuto ai futuri studenti, la scuola ha messo in campo l’iniziativa "Pisa accoglie il talento" e che permette a chi partecipa alle prove di ottenere un rimborso delle spese di viaggio e di alloggio. Tanta emozione per uno momento importante nella vita dei giovani studenti.

"È una delle migliori scuole in Italia – racconta Lorenzo Dellacasa di Genova -. Ho scelto di provare ad entrare qui al Sant’Anna per l’ambiente stimolante della vita collegiale". Quasi tutti hanno i loro obiettivi bene chiari in mente: "Ho fatto lo scientifico e sono qua perché voglio intraprendere la strada della chirurgia" racconta Giulia Turchetti di Monte San Savino (Arezzo). A presiedere la commissione che giudicherà gli aspiranti studenti è il cardiologo Michele Edmin, una commissione di lusso, che vede presente anche (come è stato anche negli anni passati) il medico Riccardo Zucchi, ora rettore dell’Università di Pisa. Nella fila sotto la pioggia scrosciante anche Corrado Uccello, venuto direttamente da Napoli: "Ho saputo di questo importante percorso di studi da un amico. Mi sento abbastanza preparato – spiega il futuro studente che però ha un piano b -, se non entrerò qui andrò all’Università di Pavia". C’è anche chi arriva da più vicino come Lorenzo Geremei di Lucca: "Sono interessato alla medicina sia nell’ambito della ricerca che nell’applicazione pratica. È una passione che mi ha tramandato mia madre". Passioni che muovono i talenti del futuro come quella di Maria Cantillo di Caserta: "Ho sempre avuto l’ossessione fin da bambina per la medicina. La Sant’Anna penso possa offrirmi molte opportunità, soprattutto per quanto riguarda la sua offerta di esami".