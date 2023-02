Terremoto in Turchia: tra i soccorritori anche gli specialisti Usar di Pisa

Il personale dei vigili del fuoco in partenza per la Turchia

Pisa, 6 febbraio 2023 – In partenza da Pisa un contingente di circa cinquanta vigili del fuoco e personale sanitario per portare soccorso alle popolazioni colpite dal sisma di questa notte al confine tra Siria e Turchia. Intorno alle 15 di oggi, la Colonna Mobile Toscana ha completato le operazioni preliminari di controllo e stivaggio delle attrezzature. È ora attesa da un velivolo dell’Aeronautica Militare in partenza dall’aeroporto di Pisa. A bordo andranno unità USAR (Urban Search And Rescue) coadiuvate da cinofili ed esperti strutturisti dei vigili del fuoco con l’apporto di dieci sanitari. Le unità giungeranno in Turchia in serata e saranno impiegate nella ricerca di persone eventualmente sepolte sotto le macerie.

Il contingente, composto da personale del Comando VVF di Pisa e Comandi limitrofi oltre a personale dell’ASL Toscana, risulta equipaggiato con le più avanzate attrezzature in uso al Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed ha un’autonomia logistica che permetterà di operare ininterrottamente per circa 6 giorni.

Nel primo pomeriggio, all’interno del Comando dei vigili del fuoco di Pisa, durante le operazioni di preparazione degli equipaggiamenti e dell’imbarco, il prefetto Maria Luisa D’Alessandro ha voluto essere presente per salutare personalmente le unità in partenza: tra queste anche il comandante Nicola Ciannelli.