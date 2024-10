Terre di Pisa Bike Trail. Il cicloturismo tra i sapori e i saperi della provincia

Un viaggio multisensoriale, tra paesaggi, sapori, scoperte. Tutto è pronto per la prima edizione del Terre di Pisa Bike Trail, il nuovo evento cicloturistico per scoprire il nostro territorio, organizzato dalla Camera di commercio della Toscana Nord-Ovest. L’evento è sia un raduno ciclistico non competitivo che un’avventura attraverso strade sterrate, sentieri e mulattiere alla scoperta della provincia di Pisa che tocca città, borghi e, territori storico-artistici e naturalistici tra i più significativi attraverso olivi, vigneti, colline e sentieri montani. Erano presenti alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione che si è tenuta ieri, Cristina Martelli, segretario generale Camera di Commercio Pisa, l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, l’assessore del Comune di Casciana Terme Lari Fabrizio Marconi, il Sindaco del Comune di Lajatico Fabio Tedeschi.

"Si tratta di una novità assoluta per il nostro territorio che unisce sport e natura in un’esperienza autentica arricchita dai prodotti tipici locali inclusi nel pacco gara- ha affermato Cristina Martelli -il Bike Trail è un’esperienza sportiva non competitiva, che nasce grazie alla stretta collaborazione con le realtà locali e mira a destagionalizzare l’offerta turistica, permettendo ai visitatori di vivere il nostro patrimonio culturale e naturalistico in ogni stagione. Da anni, la Camera di Commercio è infatti impegnata nel promuovere il turismo lento e all’aria aperta, consapevole della sua importanza strategica per lo sviluppo dell’economia locale."

Il programma dell’evento prevede per martedì 8 ottobre l’apertura del Bike Village nel Parco di San Rossore, per l’occasione è stata organizzata una pedalata guidata aperta a tutti lungo la "Ciclovia del Trammino", con sosta pranzo a Marina di Pisa e, su prenotazione, un Tour del parco di San Rossore con le guide del parco. "A distanza di pochi giorni dal grande successo del "Buy Tuscany", che ha visto la simbiosi tra il Comune di Pisa, le amministrazioni della provincia e la Camera di Commercio, dove si è potuto conoscere l’intera offerta turistica del nostro territorio- afferma Pesciatini- oggi possiamo presentare questo evento all’insegna della sostenibilità, a dimostrazione della veridicità di ciò che abbiamo narrato ai nostri ospiti nei giorni scorsi". Il percorso di 535 km è suddiviso in 8 tappe che toccano 16 comuni , a cui possono partecipare tutte le persone che abbiano compiuto il 18° anno di età al momento dell’iscrizione.

Alessandra Alderigi