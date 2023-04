Terminati i lavori alla Scuola Pascoli di San Giuliano Terme

San Giuliano Terme (Pisa), 14 aprile 2023 - I lavori per il rinnovo della scuola primaria “Giovanni Pascoli” nella frazione di San Giuliano Terme sono terminati. Si è trattato di un intervento di manutenzione straordinaria dell’intera copertura che doveva essere rinnovata in quanto presentava infiltrazioni. INTERVENTI - Gli interventi hanno previsto la completa sostituzione del manto di copertura in tegole marsigliesi, inclusa l’impermeabilizzazione delle falde mediante la posa di sottostante strato impermeabilizzante; rifacimento dell’impermeabilizzazione delle falde piane; sostituzione e integrazione delle lattonerie; realizzazione di sistema anticaduta (nel rispetto della normativa regionale in materia); tinteggiatura interna degli ambienti interessati dalle infiltrazioni. L’importo complessivo dell’intervento è stato di € 190.000. Gli interventi sono partiti con il primo lotto dopo la metà del mese di settembre 2022 ed ha riguardato l’ala a sud-ovest dove è collocata l’aula per le attività motorie. I lavori sono proseguiti sul corpo di fabbrica centrale delle aule e, a seguire, sono stati interessati dai lavori il blocco delle aule a nord e il corpo di fabbrica del refettorio. CECCARELLI - “Con la fine di questi interventi riconsegniamo una scuola rinnovata, decorosa e nella quale possano esserci idonee condizioni igienico-sanitarie degli ambienti dopo aver contrastato le ripetute infiltrazioni di acqua che insistevano in alcuni locali, con conseguenti disagi per i fruitori ed il normale svolgimento delle attività didattiche”, afferma l’assessora all’Edilizia scolastica Lara Ceccarelli. DI MAIO - “Avevamo annunciato la fine dei lavori per la primavera di quest’anno e così è stato, ma soprattutto ci premeva che gli ambienti dove docenti, scolari ed operatori si ritrovano ogni giorno fossero idonei e pienamente fruibili – dice il sindaco Sergio Di Maio –. Stiamo rispettando quanto previsto dal programma di mandato, ovvero l’ammodernamento e la ristrutturazione del patrimonio edilizio scolastico del nostro comune in modo che lavoratori e studenti possano frequentare le lezioni nel più completo comfort e in sicurezza. Vorrei ringraziare l’ufficio lavori pubblici del Comune che ha supervisionato le operazioni e la ditta White & Color che ha eseguito in maniera efficiente gli interventi riconsegnando nei tempi la scuola”.

M.B.