Tende da campeggio sui camminamenti lungo il fiume

Due tende sul lungarno Galilei. Una grigia e una verde. "Camping “I Margini”", ha commentato qualcuno che ha sottolineato anche la pericolosità di effettuare "campeggio" sulle sponde del fiume Arno, nel dettaglio poco dopo il pimo ponte venendo dal Giardino Scotto (la foto è di Elena Pardini per Valtriani).

E se arrivasse la piena del fiume, dato che in questi giorni sta piovendo?

Tende che sono comparse ieri mattina e che fanno pensare che qualcuno vi abbia dormito all’interno, proprio mentre è in corso la manifestazione del Pisa Book festival a poca distanza.

Pericolosità per chi sta dentro, ma anche un’immagine poco bella da vedersi. Spesso i camminamenti dell’Arno si trasformano purtroppo in discariche o in pattumiere con spazzatura gettata dalle spallette, ma anche bici abbandonate e tanti altri rifiuti.