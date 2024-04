Tecnorienta agli Arsenali 400 studenti e 54 aziende

Martedì 23 aprile agli Arsenali Repubblicani di Pisa giornata di orientamento in uscita e di incontro tra studenti degli istituti tecnici pisani e aziende del territorio. 400 studenti, tra classi quinte e neodiplomati degli istituti tecnici potranno incontrare 54 aziende del territorio che saranno presenti alla giornata organizzata dall’Istituto Galilei Pacinotti, l’I.I.S. Santoni e l’I.I.S Da Vinci-Fascetti, in collaborazione con l’assessorato alle Politiche Giovanili del Comune di Pisa, il patrocinio di Regione Toscana e Provincia di Pisa e il contributo di Umana, sponsor di Tecnorienta. I ragazzi saranno divisi in tre turni: la mattina dalle 8.30 alle 10.30 sarà dedicata al primo gruppo di classi quinte, dalle 11 alle 13 ci sarà il secondo gruppo di classi quinte, mentre dalle 13.30 alle 15.30, con ingresso libero, sarà la volta dei diplomati agli istituti tecnici. "Gli Istituti Tecnici di Pisa (Pacinotti, Da Vinci e Santoni) – spiegano gli insegnati delle scuole che hanno organizzato l’evento - desiderano creare un legame stabile tra scuola e mondo del lavoro. Dare ai nostri ragazzi una visuale aperta sul loro futuro significa contribuire alla costruzione della loro felicità.". "Quella organizzata dagli istituti tecnici pisani con il supporto del Comune di Pisa – dice l’assessore Frida Scarpa - è un’iniziativa fondamentale che si ponte al centro delle politiche pubbliche per i giovani della città. L’orientamento è uno dei tasselli fondamentali per indirizzare i ragazzi a intraprendere il loro cammino, nel percorso di studio e nel mondo del lavoro. L’iniziativa di martedì, a cui parteciperanno 54 aziende pisane, è importante per i ragazzi, per capire quali sono prospettive e opportunità che offre il nostro territorio".