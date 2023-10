Tech Jobs fair, presentata la quinta edizione in programma a Pisa il 7 ottobre

Pisa, 3 ottobre 2023 - Torna nella città in cui è nato e, per la sua quinta edizione, è pronto ad offrire una giornata di recruiting, orientamento e networking tra imprese del settore Tech, ICT e digital. Presentata questa mattina, nella sala stampa di CNA Pisa, la quinta edizione del Tech Jobs Fair, l’appuntamento domanda/offerta – ormai di caratura nazionale – per le aziende e le start-up della costa toscana. Ancora una volta all’interno dell’Internet festival, il TECH JOBS fair è pronto a fare da ponte tra le aziende in cerca di personale e programmatori, sistemisti, ingegneri, tecnici specializzati e matematici che possono presentarsi al grande pubblico ed effettuare colloqui informali ai desk delle imprese. Appuntamento sabato 7 ottobre nel Chiostro della Chiesa del Carmine con la quinta edizione della rassegna che, dopo il successo da tutto esaurito nelle città di Bari e Bologna, è pronta a replicare nella città della Torre Pendente. L’edizione 2023, a cura di Rodolfo Duè, si svolgerà in collaborazione con ben 10 partners: CNA Pisa, Montacchiello – Cittadella dell’Innovazione, Bianco Lavoro, Euspert, Polo Tecnologico di Navacchio, Internet Festival e Google Developers Group, Aulab, Ecosistema Formazione Italia e ITS Prodigi. Anche questa edizione, a ingresso gratuito, vedrà la partecipazione di colossi aziendali di caratura internazionale. Confermate, tra le tante, per l’edizione pisana: Akeron, Apparound, Contrader Engineering, Domotz, EY, Garmin, Intarget, NetResults, Nextworks, Olidata, Orbyta, Orienta, Resiltech, Seacom, Sesa, TD Group, Time, Vianova, Wolters Kluwer, Wondersys. Tutte le aziende dei settori tech, ict e digital potranno tenere le loro presentazioni in apposita area predisposta nonché approfittare per far conoscere le loro posizioni aperte e fare network con le altre realtà del territorio. Spazio anche ad interventi con focus dedicati quali: open source, Bi per il digital marketing, “attrezzi” giuridici per imprese, cloud services e CHAT GPT. Da non dimenticare poi il dato importante di questa edizione, vale a dire le oltre 50 offerte di lavoro aperte nelle aziende che prenderanno parte a questa edizione, il che si traduce in opportunità, stipendi e garanzie certe. Come in tutte le edizioni sono poi previsti appositi talk show a cura della giornalista Francesca Franceschi che, con un format informale, metterà a confronto le aziende che saranno coinvolte in interviste dinamiche e veloci. Tre talk show dalla durata di 45 minuti ciascuno, nello specifico, sono previsti per questa edizione: uno alle 11, uno alle 12.15 e, infine l’ultimo, alle 15.00. Alla fine dell’iniziativa tutti i partecipantisi trasferiranno in una birreria del centro per fare, in modo semplice e informale, networking e creare occasioni di connessioni con una birra in mano. ."TECH JOBS fair è non solo un format con cui mettiamo in contatto le aziende tech del territorio con giovani neodiplomati, neolaureati e professionisti tech in cerca di nuove opportunità di lavoro - interviene l’ideatore e l’organizzatore del Tech Jobs Fair, Rodolfo Duè – ma è una occasione per rendere visibile quanto la nostra economia locale già adesso dipenda dalle professionalità del digitale e del tech. In questo modo ai nostri eventi i giovani studenti dei licei e delle università possono toccare con mano le tante opportunità che la tecnologia offre loro in tema di occupazione e di retribuzione” “Siamo molto soddisfatti di partecipare, come partner, alla V edizione Tech Job Fair, che si inserisce perfettamente negli obiettivi e attività di CNA Pisa – interviene il presidente territoriale di CNA Pisa, Francesco Oppedisano -. Come associazione di categoria siamo impegnati ad aiutare gli imprenditori e a favorire lo sviluppo di processi innovativi per le proprie aziende che potranno, a loro volta, offrire posti di lavoro di qualità. E questa ricaduta positiva si traduce a cascata anche in benefici per l’appetibilità del nostro territorio e, dunque, di tutta la filiera imprenditoriale. Uno sguardo attento va poi certamente alle nuove generazioni: ecco che CNA Pisa, per il settore tech e digitale, è socia fondatrice dell’ITS Prodigi e ospita ben due dei suoi corsi nella sua sede. Un chiaro segnale che a va ribadire l’impegno e una risposta concreta all’urgenza di reperire personale formato attraverso appositi, mirati corsi. La collaborazione con il Tech Job Fair, dunque, non si esaurirà relegandola ad una sola partecipazione ma proseguiremo insieme agli organizzatori questo percorso virtuoso dedicato all’attrazione di talenti in azienda”..

M.B.