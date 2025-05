Teatro di Cascina, una sala per Tuono Pettinato

Una doppia inaugurazione per Città del Teatro di Cascina. Gianguido Grassi, presidente dell’ associazione "StART, presenta il murale di Gio Pistone "Varcare la soglia | Portale" ed in contemporanea ci sarà l’inaugurazione della sala "Tuono Pettinato" nom de plume di Andrea Paggiaro (nella foto), il fumettista, scrittore, divulgatore scientifico prematuramente scomparso. "Siamo onoratissimi di questa intitolazione. Andrea era affezionato a Cascina, era solito fare laboratori con gli studenti delle scuole ed io ero insegnate di matematica all’Istituto Pesenti". Lo dice Lia Remorini madre del grande disegnatore-fumettista e presidente della Fondazione Tuono Pettinato. La soddisfazione e la felicità di Remorini ce la spiega così: "E’ un onore: pensate che la sala grande per gli spettacoli è dedicata a Dario Fo e Franca Rame, quella piccola a Margherita Hack. Una sala intitolata a Tuono Pettinato è stata una sorpresa ed una soddisfazione enorme e ringrazio, ringrazio anche per gli eventi che si faranno in quello spazio come la mostra che rimarrà fino a settembre".

L’esposizione prevede una decina di tavole in bianco e nero molto impattanti e gravitano attorno a due scienziati: Darwin e Turing. "La parte espositiva su Darwin – dice Remorini – si intitola "Darwin: l’evoluzionario. Quella su Turing va sotto il nome Enigma come il libro che Tuono fece assieme Francesca Riccioni per Mondadori". Guido Sillotto vice presidente della Fondazione aggiunge: "L’intitolazione della sala del Teatro, si coniuga perfettamente con lo spirito e la creatività di Tuono Pettinato che amavi e frequentava più discipline artistiche, dal cinema, alla musica, al teatro stesso". Il murale Varcare la soglia è della writer Gio Pistone tra i più noti esponenti della street art e del graffitismo. Nata a Roma attinge spesso per le sue creazioni al suo mondo onirico-visionario.

