Teatro di Buti d’estate Tutti gli appuntamenti

L’Associazione Teatro Buti anche per l’anno 2025 ha programmato una stagione estiva che si svolgerà interamente nel Comune di Buti e che si concentrerà nei mesi di giugno e luglio con appuntamenti dedicati alla musica e alle giovani generazioni. Si parte venerdì 27 giugno alle 21.30 dall’Area Primo Maggio Buti con Murubutu in Lettereaturap talk. Un appuntamento rivolto principalmente alle giovani generazioni che avranno la possibilità di scoprire i romanzi della letteratura italiana sotto forma di rap. Il rap può diventare letteratura? Con Murubutu sì. Si parla proprio di rap letterario. Ossia quando il rap si unisce alla letteratura e da questo felice incontro nascono rime ricercate, raffinate, non scontate, ma anche inquietanti. Molte delle canzoni di Murubutu si ispirano alla grande letteratura e alla storia, includendo anche le rivendicazioni sociopolitiche attuali. Secondo appuntamento giovedì 3 luglio sempre alle 21.30 al Primo Maggio, con l’orchestra Bagutti in concerto. Una delle più belle realtà nel panorama musicale italiano, con 12 grandi musicisti, tutti affiatati, giovani, capaci di creare uno spettacolo a 360°. Luci colori, palco avveniristico, abiti sgargianti ma eleganti: tutto è studiato nel minimo dettaglio. Chi la fa da padrone è naturalmente la musica. Tanti brani storici firmati dal maestro Franco Bagutti che vanta una discografia di oltre circa una ventina di album. Terzo terzo appuntamento giovedì 10 luglio alle 21.30 in piazza Divisione Acqui con il concerto del chitarrista Andrea Valeri che dall’Australia alla Nuova Zelanda, dall’America e dal Canada al continente africano, dall’Europa alla Russia, fin dai suoi teneri 16 anni, continua a mietere successi in tutto il mondo. Pur essendo nato nel 1991, è già un veterano di molti dei più grandi palchi del pianeta. La stagione si concluderà martedì 15 luglio alle ore 21.30 presso l’Area Primo Maggio, Buti con uno spettacolo completamente al femminile con Samantha serafini e Maela Chiappini in Canzoni tra ieri e oggi. la Stagione Estiva gode del sostegno della Regione Toscana, del Comune di Buti, delle Residenze Artistiche Toscane, di associazione4 Garibaldi Aps, di Fondazione Pisa, Unicoop Firenze e Torrefazione Trinci Caffè. Info e prenotazioni: WhatsApp / cellulare 329 1063401